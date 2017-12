वीडियोः फिल्म ‘जंगली’ के लिए थाइलैंड में यूं वर्कआउट कर रहे विद्युत जामवाल

बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल कमांडो-2 और बादशाहो के बाद अब जल्द ही अपनी अगली फिल्म ‘जंगली’ में नजर आएंगे। फिल्म में वह एक बार फिर से एक्शन हीरो का किरदार निभाते नजर आएंगे। इन दिनों वह अपनी इस अपकमिंग फिल्म के लिए थाइलैंड में तैयारी कर रहे हैं और उनका इंटेंस वर्कआउट देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रक के पहियों को वेट बना कर विद्युत शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं। उनका यह वीडियो पिंकविला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। जहां वह वर्क आउट कर रहे हैं वह एक विशाल जिम है।

चक रसेल के निर्देशन में बन रही फिल्म जंगली की शूटिंग 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। यह फिल्म एक इंसान और हाथी के बीच रिलेशनशिप को बयां करती है। फिल्म में विद्युत का किरदार एक ऐसे शख्स का होगा जो जंगली जानवरों से बहुत प्यार करता है और पशुओं की तस्करी करने वाले एक रैकेट को ध्वस्त कर देता है। फिल्म की कहानी और बाकी चीजों के अलावा जो चीज करने वाली है वह यह कि एक हिंदी फिल्म का निर्देशक चक रसेल कर रहे हैं जो कि ‘द मास्क’ और ‘द स्कॉर्पियन किंग’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।

WATCH: Vidyut Jammwal from the sets of the film Junglee in Thailand where the shoot is in progress for the past couple of weeks #BeJunglee @VidyutJammwal @JungleePictures pic.twitter.com/83KsDc7Ye8

— pinkvilla (@pinkvilla) December 18, 2017