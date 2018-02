जंगली टीजर वीडियो: विशालकाय हाथी की आराधना करते नजर आए विद्युत जामवाल

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म ‘जंगली’ का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। विद्युत ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया है। वीडियो में आप विद्युत को एक विशालकाय हाथी की आराधना करते देख सकते हैं। अपनी पिछली कई फिल्मों की तरह विद्युत इसमें भी काफी मस्कुलर अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा जंगलों में शूट किया गया है। जिस फर्स्ट लुक की बात हम यहां कर रहे हैं वह भी जंगल में ही शूट किया गया है।

फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ ही मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म इसी साल 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसी फिल्म के लिए विद्युत ने फर्स्ट लुक पोस्टर भी कल शेयर किया था। तस्वीर में विद्युत एक विशालकाय हाथी के सामने दौड़ते नजर आ रहे थे। इससे पहले विद्युत फिल्म कमांडो-2 और बादशाहो में नजर आ चुके हैं। फिल्म जंगली में वह एक बार फिर से एक्शन हीरो का किरदार निभाते नजर आएंगे। उनकी अपकमिंग फिल्म जंगली की शूटिंग थाइलैंड के जंगलों में की गई है। मालूम हो कि थाइलैंड में न सिर्फ विशाल हाथी पाए जाते है बल्कि वहां इनकी पूजा भी की जाती है।

Further to the image I shared yesterday, I am now sharing an EXCLUSIVE VIDEO of Vidyut Jammwal seeking the blessing of the Lord Ganesha! Watch him pay respect to the mighty tusker – Bhola, his co-star from the film #Junglee. pic.twitter.com/bdhu5AIKkO

— Komal Nahta (@KomalNahta) February 4, 2018