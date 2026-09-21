साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर फैंस का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका प्रमोशन शुरू कर दिया है। इसी बीच मेकर्स ने ऐलान किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी फिल्म का हिस्सा है। विद्या फिल्म में कांता का किरदार निभाती नजर आएंगी। मेकर्स ने उनके किरदार की पहली झलक भी शेयर कर दी है।

‘जेलर 2’ में विद्या बालन का दमदार अंदाज

सन पिक्चर्स ने 20 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर विद्या बालन को ‘जेलर 2’ की नई कास्ट का हिस्सा बताया। वीडियो में विद्या बालन साड़ी पहने सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में उनका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उनका अंदाज और बॉडी लैंग्वेज उनके किरदार के दबदबे को दिखाता है।

वीडियो में विद्या के हाथ में साड़ी का पल्लू और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट नजर आती है। इसके बाद कैमरा उनका चेहरा दिखाता है। वह सामने मौजूद शख्स से कहती हैं कि यहां आने के बाद उनकी बात सुने बिना कोई आसानी से वापस नहीं जा सकता। इसके बाद वह सिगरेट का कश लेते हुए सामने वाले को घूरती नजर आती हैं।

ये सितारे भी हैं ‘जेलर 2’ का हिस्सा

‘जेलर 2’ में विद्या बालन के अलावा मलयालम एक्टर सूरज वेंजारामूडु और एसजे सूर्या की भी एंट्री हुई है। सूरज फिल्म में दिलीप और एसजे सूर्या बोधी के किरदार में नजर आएंगे। दोनों के किरदारों की झलक भी मेकर्स पहले ही जारी कर चुके हैं।

फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना भी अपने पुराने किरदारों को दोहराते नजर आएंगे। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ एक एक्शन फिल्म है, जिसमें रजनीकांत एक बार फिर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 15 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।