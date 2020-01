Vidhu Vinod Chopra: 19 जनवरी को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के 30 साल पूरे हो गए। इसी दिन दिल्ली में विधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) ने अपनी फिल्म ‘शिकारा : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित’ (Shikara, The Untold Story of Kashmiri Pandits) की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जो कश्मीरी पंडितों के पलायन पर ही बनी है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को परदे पर उकेरने को लेकर विधु विनोद के अपने दर्द भी हैं। और ये दर्द उनके परिवार और मां से जुड़ा है। विधु इस फिल्म के बनाने की वजह को अपनी मां से जोड़ते हुए कहा कि फिल्म बनाने की वजह और प्रेरणा उनकी मां थीं।

स्क्रीनिंग के बाद फिल्म के बारे में चर्चा करते हुए बताया, ‘शिकारा’ में साल 1989 में कश्मीर में हुए जातीय दंगों की कहानी को लिया गया है। फिल्म में 19 जनवरी, 1990 की रात को शिव कुमार धर और शांति के पलायन को दिखाया गया है। और फिल्म को बनाने में 11 साल का लंबा वक्त लगा है। शिव कुमार के रोल को आदिल खान प्ले कर रहे हैं वहीं शांति की भूमिका में सादिया नजर आएंगी।

लोगों के ये सवाल कि, ‘मैं मुन्नाभाई एमबीबीएस’ या ‘3 इडियट्स’ का अगला पार्ट बनाने के बजाय यह फिल्म क्यों? के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है और यह मैंने अपनी मां के लिए बनाया है। अपनी मां शांति देवी को याद करते हुए विधु विनोद बताते हैं कि उनकी मां कभी भी वापस कश्मीर में अपने घर नहीं जा पाई। गौरतलब है कि उनकी मां अपने बेटे की फिल्म ‘परिंदा’ की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई आई थीं और उसके बाद वो कभी कश्मीर नहीं जा सकी।

बता दें 90 के दशक में कश्मीर से 19 जनवरी की रात को करीब 4 लाख पंडितों को बाहर कर दिया गया था। और ये पंडित अपने ही देश और जन्मभूमि मे शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए थे। विधुन ने फिल्म को प्रोड्यूसर फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर तले बनाया है जो 7 फरवरी को रिलीज होगी।

Thank you for 30 years of patience, resilience and courage. Kashmiri pandits, we finally hear you.

