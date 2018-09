Happy Ganesh Vinayaka Chaturthi 2018: हर तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी गणपति बप्पा को खुश करने में लगे हुए हैं। बी-टाउन में शिल्पा शेट्टी से लेकर तुषार कपूर तक सभी सेलेब्स गणपति भगवान की मूरत अपने घर लाए हैं। ऐसे में सलमान खान के ब्रदर-इन-लॉ अतुल अग्निहोत्री ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया है। पोस्ट में सलमान खान का परिवार नजर आ रहा है जो गणपति बप्पा की आरती करता दिख रहा है।

सलमान की मां सलमा के अलावा सोहेल खान और उनके बच्चे भी आरती करते दिखते हैं। इस बीच कैटरीना कैफ भी गणपति बप्पा की आरती उतारती नजर आती हैं। लेकिन गणपति बप्पा की आरती उतारते वक्त कैटरीना ने एक भारी चूक कर दी जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने भांप लिया। दरअसल, कैटरीना आरती की थाली को सीधी से उल्टी तरफ घुमा रही हैं। जबकि वीडियो में जितने भी लोग गणपति बप्पा की आरती उतारते हैं वह सभी उल्टी से सीधी ओर आरती की थाल घुमाते हैं।

ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने कैटरीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग कहने लगे कि कैटरीना गलत आरती कर रही हैं। एक यूजर लिखता- हे भगवान! कैटरीना गलत तरह से आरती कर रही हैं। कोई तो बता देता। एक यूजर ने सलाह देते हुए कहा- ‘ये करने से पहले पूछ लेतीं।’ ऐसे में एक यूजर ने लिखा कि ‘सब ये देख रहे हैं कि गलत आरती की। कोई ये नहीं देख रहा कि कैटरीना ने आरती की।’ देखें वीडियो:-

Omg Katrina did the aarti in a wrong way someone could atleast tell her — Sharania Jhanv (@SharaniaJ) September 13, 2018

Katrina lefty — SOHAN (@RyderSohan) September 14, 2018

Areee arti wrong side karlia kat neh — Namrata Pokhrel (@NamrataPokhrel1) September 14, 2018

Katrina kaif doing aarti in reverse direction. If not sure should ask before doing it — Riddhi Jadav Ladwa (@riddzij) September 13, 2018

I really hate to point it out but the beautiful lady in red attire is doing the #Arti #anticlockwise. And it can #hurt the #ReligiousSentiments of many. — AD (@DrAD_P) September 13, 2018

