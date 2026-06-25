हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित की गईं मशहूर गायिका अलका याग्निक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अलका व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें एक व्यक्ति की मदद से ले जाया जा रहा था। वीडियो में वह पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई है।
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने अलका याग्निक के जल्द स्वस्थ होने की कामना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने उनके लिए दुआएं मांगीं और उम्मीद जताई कि वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से संगीत की दुनिया में सक्रिय नजर आएंगी।
दरअसल, साल 2024 में अलका याग्निक ने अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस (SNHL) से जूझ रही हैं। गायिका के मुताबिक एक वायरल संक्रमण के बाद अचानक उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई थी।
न्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए भावुक पोस्ट में बताया था कि एक फ्लाइट से उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। बाद में डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ तंत्रिका संबंधी सुनने की समस्या बताया।
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इस बीमारी का असर उनके करियर पर भी पड़ा है। हालांकि कई संगीतकार अब भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह रिकॉर्डिंग की दुनिया में पूरी तरह वापसी नहीं कर पाई हैं। उनका आखिरी रिकॉर्ड आवाज वाली फिल्म अमर सिंह चमकीला के गीत ‘नरम कालजा’ में दिया गया था, जिसे ए. आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया था।
पद्म भूषण के लिए फैंस को दिया धन्यवाद
पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पिछले दो सालों से वह स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन इस सम्मान ने उन्हें नई ऊर्जा और हौसला दिया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों, श्रोताओं और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जिन्होंने वर्षों तक उनके गीतों को प्यार दिया और मुश्किल समय में उनका साथ निभाया।
अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के लिए गाना शुरू कर दिया था। अलका याग्निक ने अपने चार दशक लंबे करियर में 20,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं और 25 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी है।