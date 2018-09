VIDEO: सपना चौधरी को घमंडी समझते थे बीजेपी सांसद, ऐसे बदली सोच

View this post on Instagram

@itssapnachoudhary with BJP Head, Delhi @manojtiwari.mp ji #sapnachoudhary #sapnachaudhary #haryanvi #hinakhan #jaat #jaatland #jaatitude #gujjar #tyagi #luvtyagi #biggboss11 #vikasgupta #biggboss12 #newdelhi #delhi #bhojpuri #patna