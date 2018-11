अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में से एक गिने जाते हैं। अक्षय हमेशा से ही अपनी फिट्नेस का खयाल रखते आए हैं। अक्षय ने बताया था कि वह सुबह-सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। इसके बाद वह एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। ऐसे में वह अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। अपने फैन्स को भी अक्षय सुबह जल्दी उठने और एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। हाल ही में अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया।

वीडियो में बेटी नितारा नजर आ रही हैं। नितारा इस वीडियो में एक्सरसाइज करती दिख रही हैं। 6 साल की नितारा अपने से भारी वजन को उठाने की हिम्मत करते हुए कसरत करते दिख रही हैं। वहीं अक्षय एक ट्रेनर की तरह बेटी का हौंसला बढ़ाते सुने जा सकते हैं। दरअसल, वीडियो में अक्षय की सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है। अक्षय नितारा को बढ़ावा देते हुए गिनती कर रहे हैं। अक्षय वीडियो में 15 तक गिनते नजर आते हैं। यानी नितारा भारी रस्सी को 15 बार ऊपर नीचे हिलाती हैं।

Kids tend to pick up what they see…start early and try to set a good example.

Great parenting. Active kids. #FitIndia pic.twitter.com/4ntCO7ZLLT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 11, 2018