विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने नवंबर 2025 में अपने बेटे विहान का स्वागत किया था। इसके बाद से ही विक्की कई बार पिता बनने की खुशी के बारे में बात कर चुके हैं। हाल ही में पहली बार पिता बनने और इससे उनकी जिंदगी में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए विक्की ने कहा कि यह उनके लिए एक जादुई एहसास है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई बार उन्हें अपनी जिंदगी पूरी और संतुष्ट महसूस हुई है।

हारित जावेरी ज्वैलर्स के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में विक्की ने कहा, “आप यह नहीं बता सकते कि किस तरह और क्या बदलाव आया है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह एक जादुई अनुभव है। यह ऐसा एहसास है, जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं बता पाऊंगा कि अंदर से वास्तव में कैसा महसूस होता है।”

इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए खास पलों के बारे में बात की। विक्की ने कहा, “हर दिन, हर छोटा-सा पल, जब आपका बच्चा हंसता है, उसकी पहली रोने की आवाज, चेहरे पर पहला नया भाव या पहली नई हरकत… इन सबको देखना और महसूस करना बहुत खास है। कहा जाता है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन पिछले 10 महीनों में मैंने ऐसे कई पल जिए हैं, जब मुझे लगा कि बस यही चाहिए था। मेरी जिंदगी पूरी है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है।”

कैटरीना के बारे में बात करते हुए विक्की ने कहा, “उस पल अपनी पत्नी की खुशी देखना, अपने बच्चे को हंसते हुए देखना और खुद उस पल को महसूस करना… आपको लगता है कि काश इस पल को रोक पाते और कुछ देर और इसी तरह जी पाते। यह बहुत खूबसूरत एहसास है। मुझे लगता है कि इससे इंसान भावनात्मक रूप से और संवेदनशील हो जाता है। साथ ही, आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार भी बनते हैं, क्योंकि अब आपको वही करना होता है, जो आप दूसरों को करने की सलाह देते हैं।”

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विक्की ने बताया कि अब वह अपने व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि उनके बेटे की पहली सीख घर में देखकर ही होगी। उन्होंने कहा, “आपका बच्चा सबसे पहले वही चीजें सीखता है, जो वह घर में देखता है। वह इन चीजों को बिना जाने अपने अंदर लेता जाता है। पिछले 10 महीनों में मैंने जितना खुद पर ध्यान दिया है, उतना पहले कभी नहीं दिया। आपको खुद भी वैसा ही बनना पड़ता है, जिससे आपका बच्चा आपसे कुछ अच्छा सीख सके। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सीख रही है।”

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हाल ही में कैटरीना और विक्की अंबानी परिवार के गणपति समारोह में भी नजर आए थे। इस कार्यक्रम में कैटरीना के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। हालांकि कैटरीना और विक्की ने इस मामले पर चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं, सलमान खान ने ‘बिग बॉस’ में इस मुद्दे पर बात की थी।

सलमान ने कहा था, “आप किसे ट्रोल करना चाहते हैं और क्यों? उस महिला को क्यों ट्रोल करना जो अभी मां बनी है? प्रेग्नेंसी के बाद हर किसी का वजन बढ़ता है। जब वह दोबारा शूटिंग शुरू करेगी, तो वह फिर से फिट हो जाएगी। अभी वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती है।”