बॉलीवुड के मशहूर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले साल नवंबर 2025 में माता पिता बने थें। दोनों की लाइफ में उनके बेटे विहान की एंट्री हुई थी। डिलीवरी के बाद कैटरीना पब्लिकली काफी कम नजर आईं हैं। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा भी मीडिया के सामने रिवील नहीं किया है।

उनके फैंस को ये जानने की काफी उत्सुकता रहती है कि उनका बेटा आखिर किसके जैसा दिखता है। इस बारे में पहली बार बात करते हुए विक्की कौशल के पिता और बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल ने खुलासा किया है। उन्होंने फाइनली बता दिया है कि विहान की शक्ल किससे मिलती है।

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दादा शाम कौशल का पोते विहान पर खुलासा

इंडिया टूडे के साथ बातचीत में शाम कौशल ने बताया कि उनकी जिंदगी में उनके पोते विहान के आने के बाद कितना बदलाव आया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर दादा का उसके पोते के साथ एक बेहद प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है। उसी रिश्ते के बारे में बात करते हुए शाम कौशल ने कहा, ‘विहान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। जब मैं काम में व्यस्त होता हूं और उसे गले नहीं लगा पाता, तो उससे वीडियो कॉल पर बात कर लेता हूं। वह बहुत प्यारा बच्चा है। उसके लिए मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं।’

इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि उनके मुताबिक विहान कैसा दिखता है। तो विक्की के पिता ने बताया, ‘विहान की शक्ल सबसे ज्यादा विक्की कौशल से मिलती है। वो बिल्कुल विक्की जैसा है, विक्की भी बचपन में बहुत शांत बच्चा था।’

कैटरीना और विक्की पर क्या बोले पापा शाम कौशल

साथ ही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘माता-पिता की तरह मैं भी अपने बच्चों की वजह से खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इतनी खुशियां देगी। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं और मेरी बहू भी बेहद प्यारी है। इसके लिए मैं हर दिन भगवान का आभार व्यक्त करता हूं।’

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विहान को अब तक मीडिया से रखा दूर

कैटरीना और विक्की ने साल 2021 दिसंबर में शादी की थी। शादी के करीब चार साल बाद कपल ने 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे का वेलकम किया था। एक बेहद प्यारे पोस्ट के साथ अपनी प्रेग्नेंसी की खबर कपल ने सभी के साथ साझा की थी और बेटे के जन्म के बाद कैटरीना-विक्की ने अपने बेटे का नाम सभी को बताया था।

हालांकि आज तक उन्होंने विहान को मीडिया से दूर रखा है। कुछ समय पहले मई में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने बेटे की तस्वीर लेने से साफ मना कर दिया था। भले ही एक्टर्स ने आज तक विहान की कोई तस्वीर ना दिखाई हो लेकिन दादा शाम कौशल की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैटरीना-विक्की का बेटा कैसा दिखता होगा।