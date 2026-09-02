Vibe Trailer: फिल्म ‘वाइब’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म को कुणाल खेमू ने लिखा है और उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया है। यह एक हाई-स्टेक्स एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जो 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने अपने प्रोडक्शन बैनर ड्रोंगो फिल्म्स के तहत किया है।

फिल्म की कहानी दो जिगरी दोस्तों हार्दिक और बग्स के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल आम तरीके से चल रही होती है, लेकिन अचानक हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें एक बड़े खतरे से देश को बचाने की जिम्मेदारी मिल जाती है। खास बात यह है कि दोनों इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें एक ऐसे मिशन में उतरना पड़ता है, जहां उनकी दोस्ती के साथ-साथ उनकी जान भी दांव पर लग जाती है।

ट्रेलर में दिखा कुणाल खेमू का अलग अंदाज

ट्रेलर में कुणाल खेमू हार्दिक और स्पर्श श्रीवास्तव बग्स के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोनों ऐसे आम लड़के हैं, जो अचानक खुद को एक खतरनाक मिशन के बीच फंसा हुआ पाते हैं। वहीं प्रीति जिंटा फिल्म में ‘मैडम एच’ का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर में प्रीति एक्शन से भरपूर और बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आती हैं।

ट्रेलर में कॉमेडी, जबरदस्त एक्शन, दोस्ती, रोमांस और म्यूजिक का तड़का देखने को मिलता है। कुणाल और स्पर्श की जोड़ी अपने मजेदार अंदाज से हंसाती है, वहीं कहानी में आने वाले अचानक ट्विस्ट रोमांच बनाए रखते हैं। ट्रेलर में कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस और तेज-तर्रार चेज सीन्स भी देखने को मिलते हैं।

कुणाल खेमू ने बताया कैसी है फिल्म?

फिल्म के लेखक, निर्देशक और अभिनेता कुणाल खेमू ने कहा कि वह ‘VIBE!’ के जरिए ऐसी मनोरंजक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसे दर्शक परिवार, दोस्तों या अकेले भी सिनेमाघरों में बैठकर एंजॉय कर सकें। उनके मुताबिक फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और म्यूजिक के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा।

कुणाल ने बताया कि फिल्म की कॉमेडी ऐसे आम लोगों को देखकर आती है, जो अचानक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जो उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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एक्शन अवतार में दिखेंगे प्रीति जिंटा

प्रीति जिंटा ने अपने किरदार को लेकर कहा कि उन्हें मैडम एच की एनर्जी काफी पसंद आई। उनका किरदार अपने देश से प्यार करता है और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्रीति के मुताबिक इस भूमिका ने उन्हें खुद का ऐसा पक्ष दिखाने का मौका दिया, जिसे दर्शकों ने पहले नहीं देखा है।

उन्होंने कुणाल खेमू के साथ काम करने के अनुभव को भी खास बताया और कहा कि फिल्म की शूटिंग अपने आप में एक मजेदार और रोमांचक सफर रही।

कब रिलीज होगी ‘वाइब’?

‘वाइब’ में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव भी अहम किरदार निभा रहे हैं। यह अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की फिल्म है और 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।