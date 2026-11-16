Vibe Review: बॉलीवुड में जासूसी और आतंकवाद पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। ज्यादातर फिल्मों में आतंकवाद का मकसद देश को नुकसान पहुंचाना या उसके खिलाफ साजिश रचना दिखाया जाता है, लेकिन कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘वाइब’ इस मामले में थोड़ी अलग है। इसमें आतंकवाद को देश की सीमाओं से आगे बढ़कर बिजनेस और मुनाफे से जोड़कर दिखाया गया है। फिल्म का आइडिया दिलचस्प है और इसे गंभीर अंदाज के बजाय कॉमेडी और जासूसी के तड़के के साथ पेश किया गया है।

ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 13 नवंबर को ओटीटी के अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म में कुणाल खेमू ने हार्दिक नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो बेहद लापरवाह और कामचोर है। उसे नशे की आदत है और वह अपनी जिंदगी को बस मजे में जी रहा है। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव की भूमिका भी अहम है।

इनके अलावा प्रीति जिंटा भी अहम भूमिका में हैं। वह मैडम एच के किरदार में नजर आती हैं, जो जासूसों की एक टीम को संभाल रही हैं। उनके साथ यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव भी अपने किरदारों में नजर आ रहे हैं। स्पर्श श्रीवास्तव ने बग्स का किरदार निभाया है, जो हार्दिक के बिल्कुल उलट गंभीर स्वभाव का है। वहीं, वंशिका धीर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

यह भी पढ़ें: Parivarik ManuRanjan Review: पंकज त्रिपाठी का नया अंदाज और अदिति राव हैदरी की मासूमियत, ‘परिवारिक मनुरंजन’ में दिखा सादगी भरा इश्क

‘वाइब’ में आतंकवाद जैसे गंभीर विषय को हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें दुश्मन की साजिश सिर्फ किसी देश को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करने की है। हालांकि, कहानी में कॉमेडी दिखाने के चक्कर में फिल्म ये पहलू कुछ जगहों पर कमजोर पड़ता दिखता है।

फिल्म का निर्देशन कुणाल खेमू ने किया है, और उन्होंने कहानी को ज्यादा गंभीर बनाने के बजाय कॉमेडी, एक्शन और जासूसी का मिश्रण बनाया है। हालांकि, कुछ किरदारों को और ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता तो कहानी और मजेदार हो सकती थी। शर्मिला टैगोर की छोटी-सी मौजूदगी भी खास है और उनका कॉमिक अंदाज देखने को मिलता है।

कुल मिलाकर, ‘वाइब’ उन फिल्मों से अलग है जो आतंकवाद और जासूसी को हमेशा गंभीर और देशभक्ति के नजरिए से दिखाती हैं। यहां बिजनेस, तकनीक और मुनाफे की दुनिया के जरिए आतंकवाद का एक अलग पहलू सामने रखा गया है। अगर आप एक्शन, कॉमेडी और जासूसी का हल्का-फुल्का मिश्रण देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म ओटीटी पर एक बार देखी जा सकती है।