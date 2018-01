Padmaavat Movie Box Office Collection Day 2: शाहिद, दीपिका और रणवीर की फिल्म ने दूसरे दिन की इतनी कमाई

Padmaavat (Padmavati) Movie Box Office Collection: संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के काम को काफी सराहा जा रहा है। ‘पद्मावत’ में दीपिका पादुकोण रानी पद्मिनी का किरदार निभा रही हैं। शाहिद फिल्म में राजा रतन सिंह बने हैं और रणवीर फिल्म में अलउद्दीन खिलजी की भूमिका में हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म का करणी सेना ने जोरदार विरोध किया।

फिल्म पर बैन लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज होने से कोई रोक न सका। इस दौरान करणी सेना द्वारा सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की गई और लोगों को फिल्म थिएटर्स पर न देखने जाने की धमकी दी। बावजूद इसके लोग फिल्म देखने सिनेमाघरों में पहुंचे। अपने पेड प्रीव्यू से ही संजय लीला भंसाली की फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमाए।

ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए इस खबर की जानकारी दी जिसमें लिखा गया था, ‘फिल्म पेड प्रीव्यू के जरिए बुधवार को 5 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीवीआर सिनेमाज, आईनॉक्स, कार्निवाल सिनेमाज, सिनेपोलिस में फिल्म देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ रही। हालांकि, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हिंसात्मक प्रदर्शन होने के चलते फिल्म असफल रही।

Viacom18 Motion Pictures के को प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक एक मिलियन लोगों से ज्यादा भारतीयों ने फिल्म देखी। पद्मावत 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। वहीं 1200 स्क्रीन्स पर पेड प्रीव्यू किया गया था। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि इस फिल्म ने गुरुवार को इंटरनेशनल मार्किट में कितनी कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीब 1.88 करोड़, न्यूजीलैंड में 29.99 लाख, और यूके में फिल्म ने 88.08 लाख रुपए कमाए। माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन यानी गुरुवार को करीबन 20 करोड़ रुपए कमाने में सफल हो सकती है।

#Padmaavat takes a FANTABULOUS START in key international markets on Thu…

AUSTRALIA: A$ 367,984 [₹ 1.88 cr]

NEW ZEALAND: NZ$ 64,265 [₹ 29.99 lakhs]

UK [preview screenings]: £ 97,604 [₹ 88.08 lakhs]@Rentrak

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2018