बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान को राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 77वें मास्‍टर दीनानाथ मंगेशकर अवॉर्ड से सम्‍मानित किया। सलीम खान को यह एवार्ड संघ प्रमुख मोहन भागव ने प्रदान किया।इस मौके पर सलीम खान के अलावा बॉलीवुड से जुड़े अन्य सितारों को भी पुरस्कृत किया गया।

सलीम खान के अलावा बॉलीवुड की मशहूर डांसर हेलन और राष्‍ट्रीय पुस्‍कार विजेता मशहूर फिल्‍म निर्देशक मधुर भंडारकर को भी मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया। पुरस्‍कार दिया गया। सभी विजेताओं को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों पुरस्‍कृत किया गया। बता दें कि दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के पिता हैं। वह कलाकार, नाट्य संगीतकार और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे।

