तमिल सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, अभिनेता और लेखक के. भाग्यराज का शनिवार को चेन्नई में हार्ट अटैक के चलते 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्ममेकर की मौत पर साउथ सिनेमा के कई कलाकार शोक व्यक्त कर रहे हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर के दौरान भाग्यराज आखिरी समय तक सक्रिय रहे।

हैरानी की बात ये रही कि सिर्फ दो दिन पहले गोवा में फिल्ममेकर ने खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में शिरकत की थी। वहां वो साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ नजर आए थे। अचानक उनकी मौत से उनके फैंस समेत इंडस्ट्री के लोग भी काफी हैरान है।

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के. भाग्यराज के निधन की खबर ने उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके जाने के साथ भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे दौर का अंत हो गया। के. भाग्यराज ने अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो अक्सर अपनी फिल्मों की कहानी खुद लिखते, निर्देशन करते और मुख्य भूमिका भी निभाते थे।

उनकी मौत पर कई कलाकारों ने शोक जताया और प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दुख जाहिर किया। मेगास्टार चिरंजीवी ने के. भाग्यराज के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि महज दो दिन पहले ही दोनों गोवा में खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में साथ थे। उन्होंने लिखा, ‘मैं बेहद स्तब्ध और शब्दों से परे दुखी हूं। अभी परसों ही हम गोवा में खुशबू की बेटी की शादी में साथ थे। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और साथ में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। भाग्यराज गरु पूरी तरह से जिंदगी और खुशियों से भरपूर नजर आ रहे थे। आज सुबह उनके निधन की खबर सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा।’

Deeply shocked and heartbroken beyond words.



Just the day before yesterday, we were together in Goa at Kush’s wedding, laughing, sharing jokes, and taking pictures. Bhagyaraj garu was full of life and joy. To wake up to the news of his passing this morning is simply… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 27, 2026

तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश ने के. भाग्यराज के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, ‘भाग्यराज सर के निधन की खबर से बेहद दुखी हूं। उनका काम भाषा की सीमाओं से परे था और उन्होंने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ‘सुंदरकांडा’ और ‘अब्बाईगारू’ जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो उनकी शानदार कहानी कहने की कला का नतीजा थीं। भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे बेहतरीन फिल्मकारों में से एक को खो दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और करोड़ों प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।’

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Deeply saddened by the passing of Bhagyaraj Sir. His work transcended languages and touched the hearts of millions. I feel fortunate to have been a part of films like Sundarakanda and Abbaigaru, which were born from his remarkable storytelling. Indian cinema has lost one of its… pic.twitter.com/7Ul9bZTPH8 — Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) June 27, 2026

उनकी फिल्मों की खासियत चुटीले संवाद, दमदार कहानी, हल्के-फुल्के डबल मीनिंग हास्य और आम जिंदगी से जुड़ी कहानियां थीं। पर्दे पर वो अक्सर एक साधारण लेकिन संघर्ष करने वाले किरदार में नजर आते थे, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हाल के वर्षों में उन्हें ‘कनिथन’, ‘थुप्परिवालन’ और ‘पोनमगल वंधाल’ जैसी फिल्मों में देखा गया था। तमिल सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें साल 2014 में SIIMA लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।