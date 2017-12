यूपी में ‘क्रिसमस डे’ का विरोध करने वालों को जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड के जाने-माने लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने ‘हिंदू जागरण मंच’ द्वारा यूपी के स्कूलों में ‘क्रिसमस डे’ न मनाने की चेतावनी को लेकर बयान दिया है। जावेद अख्तर का कहना है कि जो लोग क्रिसमस डे जैसे त्योहार पर प्रहार कर रहे हैं और यूपी के स्कूलों में बड़ा दिन मनाने के लिए बुरा परिणाम भुगतने का खौफ फैला रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में देश के प्रति गलत छाप छोड़ रहे हैं।

अलीगढ़ में ‘हिंदू जागरण मंच’ द्वारा क्रिसमस डे पर बवाल मचाने को लेकर जावेद अख्तर कहते हैं,’देश में ऐसे कई ग्रुप बने हैं जो हिंसात्मक रूप से लोगों को डरा धमका रहे हैं। अलीगढ़ के स्कूलों में क्रिसमस डे न मनाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है जो क्रिसमस डे मनाएगा उनके लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस तरह के लोग विश्व में गलत छवि बना रहे हैं।’ बता दें, हाल ही में आरएसएस से जुड़े हिंदू जागरण मंच ने क्रिसमस को लेकर उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए फरमान जारी किया है। मंच ने क्रिसमस के नाम पर बच्चों से फीस न वसूलने की चेतावनी दी है।

साथ ही उनका कहा है कि क्रिसमस आयोजनों में बच्चों की उपस्थिति को अनिवार्य न बनाया जाए। मंच ने कहा कि इस पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी न होने की बात कह कर पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले अलीगढ़ के निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए हिंदू बहुल स्कूलों में क्रिसमस न मनाने को कहा गया था।

In many cities of India many so-called “fringe groups “ are violently forcing many schools and churches against celebrating x ‘mas . Those who think it not causing a negative perception in the world and particularly the west , have their heads in the proverbial sand

