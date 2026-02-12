दूरदर्शन की जानी-मानी और अनुभवी एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से मीडिया जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दूरदर्शन की तरफ से भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है।

सरला माहेश्वरी ने लंबे समय तक दूरदर्शन के साथ जुड़कर अपनी सधी हुई आवाज, प्रभावशाली प्रस्तुति और गरिमामयी व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। वह समाचार वाचन की दुनिया में एक भरोसेमंद चेहरा मानी जाती थीं। उनके करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और विशेष प्रसारणों का हिस्सा बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। उनके जाने से प्रसारण जगत को बड़ी क्षति पहुंची है।

दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों… pic.twitter.com/Hx8glZI7rk — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) February 12, 2026

यूजर्स ने दी श्रद्धांजलि

उनके निधन की खबर पर एक्स पर तमाम यूजर्स ने कमेंट कर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। यतिंदर मोहन नाम के यूजर ने लिखा, “ॐ शान्ति! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें।” राजीव मित्तल ने लिखा, “बेहतरीन न्यूज रीडर थीं। विनम्र श्रद्धांजलि। ॐ शान्ति!” अलग-अलग संस्थानों से जुड़े पत्रकार भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

बता दें कि सरला माहेश्वरी दूरदर्शन की उन प्रतिष्ठित एंकरों में शुमार थीं, जिन्होंने भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के शुरुआती और स्वर्णिम दौर में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने उस दौर का प्रतिनिधित्व किया जब दूरदर्शन ही देश का प्रमुख समाचार माध्यम था। उनकी प्रस्तुति शैली ने आने वाली पीढ़ी के एंकरों के लिए एक सीख बनकर रहेगी।

