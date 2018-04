कास्टिंग काउच के खिलाफ टॉपलेस होने वाली एक्ट्रेस ने सरोज खान को दिया जवाब

कास्टिंग काउच को लेकर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कहा था कि कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। सरोज के इस बयान को लेकर साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने रिएक्ट किया है। बता दें, पिछले दिनों श्री रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। श्री रेड्डी सुर्खियों में तब आईं, जब उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया था।

इधर, सरोज खान ने कास्टिंग काउच को लेकर अपने बयान में कहा था, “यह कोई नई बात नहीं है। यह तो बाबा आदम के जमाने से होता आ रहा है। फिल्म जगत में रेप के बाद रोजी-रोटी तो मिलती ही है। छोड़ तो नहीं देते हैं।” सरोज के इस बयान के बाद अब श्री रेड्डी ने सरोज के इस बयान पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने कहा, “मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं सरोज मैम। एक बड़ी पर्सनैलिटी और बुजुर्ग होने के नाते आपको नए एक्टर्स को सही रास्ता दिखाना चाहिए। एक्टर्स को प्रोड्यूसर का स्लेव होना चाहिए, ये बात यह गलत इंडिकेशन दे रहा है।”

Veteran Choreographer Saroj Khan gave a bizarre justification of prevailing casting couch situation in the film industry, claiming that 'casting couch at least provides livelihood' pic.twitter.com/Gh0FguJJ0s

अपने एक इंटरव्यू में सरोज खान ने कहा कि हर लड़की पर कोई न कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं। तुम लोग फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हुए हो? फिल्म जगत रोटी तो देता है, रेप करके छोड़ तो नहीं देता है। हां, ये बात लड़की पर निभर्र करती, है कि क्या वह यह करना चाहती है या नहीं। अगर तुम्हारे पास कला है तो क्यों किसी को बेचोगे। सरोज कहती हैं, “यदि लड़की चाहती है कि वह किसी के हाथ में न आए तो वह नहीं आएगी। फिल्म जगत के बारे में कुछ मत कहो, वह हमारा माई-बाप है।”

I lost respect for you Saroj ma'am. Being an elder you should give a good path to young actresses. It is giving a wrong indication that you have to be a slave to producers: Sri Reddy (actress who alleged that women are sexual exploited by producers) on Saroj Khan's remark. pic.twitter.com/I9TWmLahrX

