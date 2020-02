Tapas Pal: बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद तापस पाल का आज सुबह (18 फरवरी 2020) निधन हो गया है। पाल की तबियत अचानक बिगड़ने से मुंबई के एकअस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक पाल को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसी के साथ ही 61 साल की उम्र में पाल ने दुनिया को अलविदा कहा। इस खबर से सिनेमा जगत के लोग शोक में हैं।

पीटीआई के मुताबिक – पाल अपनी बेटी से मिलने मुंबई आए हुए थे। उन्हें छाती में अचानक तेज दर्द की शिकायत हुई। उस वक्त पाल मुंबई एयरपोर्ट पर थे। तापस पाल मुंबई से कलकत्ता जाने के लिए फ्लाइट लेने निकले थे। सीने में तेज दर्द के चलते उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जुहू स्थित अस्पताल में सुबह 4 बजे उन्हें ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

खबरों के मुताबिक पाल को अकसर सीने में दर्द की शिकायत रहती थी इसके लिए वह कई बार अस्पताल के चक्कर काटते थे। दो सालों से लगातार वह अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। पाल कृष्णानगर से दो बार सांसद और अलीपुर से विधायक रह चुके हैं। एक वक्त आया जब उन्होंने फिल्मों से अचानक काफी दूरियां बना ली थीं। सीबीआई ने 2016 में चिटफंड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद करीब 13 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी। वहीं वापस आने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थीं।

Former Trinamool Congress MP Tapas Pal passed away in Mumbai due to cardiac arrest, early morning today.

