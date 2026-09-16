दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान और बेहतरीन सिनेमाई सफर के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से की गई।

PIB India ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दादासाहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने अनंत नाग को वर्ष 2024 के इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना है।

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दिग्गज एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादासाहेब अवॉर्ड

सरकार के अनुसार, अनंत नाग का लंबा और प्रेरणादायी फिल्मी सफर कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा है और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। पीआईबी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टर अनंत नाग की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- “श्री अनंत नाग, इस बार दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित होंगे।”

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में किया जाएगा सम्मानित

एक्टर को ये सम्मान 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाएगा, जो इस बार गुजरात के केवड़िया में होने वाले हैं। 22 सितंबर को ये अवॉर्ड सेरेमनी होगी। ये पहली बार है जब नेशनल अवॉर्ड्स की सेरेमनी राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में होने वाली है। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को इस उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए एक ट्वीट किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- “दिग्गज कलाकार अनंत नाग जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई। कई दशकों से, उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा, और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने जो भी भूमिका निभाई, उसमें एक अनोखी गहराई और सच्चाई दिखाई। यह सच में एक बेहद खास कलाकार के लिए पूरी तरह से हकदार सम्मान है।”

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300 से ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड

4 सितंबर 1948 को जन्मे अनंत नागकट्टे, जिन्हें अनंत नाग के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़ें नामों में से एक हैं। अपने करियर के दौरान, उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें 250 से ज्यादा कन्नड़ फिल्में शामिल हैं। उनके काम में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेज़ी फिल्में भी शामिल हैं।

अभी तक अभिनेता को अपने शानदार करियर के दौरान पांच कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार मिले हैं। 2025 में, भारत सरकार ने अनंत नाग को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जाएगा।