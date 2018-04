यूट्यूब पर धूम मचा रहा इस हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर, 2 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा

हॉलीवुड स्टार टॉम हार्डी, मिशेल विलियम्स और रिज अहमद स्टारर फिल्म ‘वेनम’ का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। 2 मिनट 43 सेकंड का यह ट्रेलर वीडियो एक्शन और थ्रिलर से लबरेज है। यह वीडियो यूट्यूब पर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के आधिकारिक चैनल पर अपलोड किया गया है। महज 2 दिनों के भीतर इस ट्रेलर को 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह अब भी इस वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर तीसरे स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो को 8 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

अब जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा क्या है कि इसे इतनी शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। तो आपको बता दें कि फिल्म की कहानी एक फिक्शन ड्रामा है जिसमें एक विशेष तरह के जीव को दिखाया गया है। जो कि किसी भी शख्स के शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करके उसके भीतर के बुरे हिस्से को उभार कर बाहर ले आता है। अब आपको इस फिल्म के मुख्य किरदार के बारे में बताते हैं। वेनम के किरदार को मारवेल कॉमिक्स ने 1988 में बनाया था और इस किरदार ने लंबे वक्त बाद स्पाइडर मैन 3 में डेब्यू किया था।

स्पाइडर मैन मूवी में इस क‍िरदार को टोफर ग्रेस ने निभाया था। कुछ ही दिनों पहले इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था जिसे सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म के टीचर और ट्रेलर से पहले वेनम का पोस्टर वायरल हो चुका है। रिलीज किए गए पोस्टर में एक इंसान के दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहला चेहरा तो फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे आम इंसान का है और दूसरा चेहरा विलेन का है। पोस्टर ने फिल्म को लेकर फैंस में दिलचस्पी बढ़ा दी है।

Tom Hardy as #Venom… Poster and Trailer of #Venom… 5 Oct 2018 release… Trailer link: https://t.co/v8Kw5ILEg4 pic.twitter.com/wWZpCloeMP

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 24, 2018