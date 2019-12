डायरेक्टर हेमंत मधुरकर ने दिल खोलकर की Venky mama की तारीफ

डायरेक्टर हेमंत मधुकर ने फिल्म के सभी कलाकारों को की तारीफ करते हुए कहा - ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है। वहीं ये फिल्म बहुत इमोशनल भी कर देती है। वेंकटेश गुरू आपकी परफॉर्मेंस दिल जीत गई। चैतन्य भी कमाल हैं।

Director Hemant Madhukar praised the performances of the lead actors in Venky Mama on Twitter. He said, “watched #VenkyMama it's very entertaining at the same time made me emotionally invole in d film. Excellent performances by #VictoryVenkatesh Garu and @chay_akkineni.Thumbs up to @dirbobby and congratulations to #vishwaprasad @vivekkuchibotla and entire team.”