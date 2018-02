तो अब अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘परी’ से होगी ‘वीरे की वेडिंग’ की टक्कर

फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। यह फिल्म पहले 9 मार्च को रिलीज होने जा रही थी लेकिन अब 2 मार्च को रिलीज होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को प्रीपोन क्यों किया गया। असल में पहले जब फिल्म 9 मार्च को रिलीज होने जा रही थी तब उस वक्त इसके साथ टक्कर में सिर्फ ‘हेट स्टोरी 4’ ही थी। लेकिन हाल ही में जब जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म ‘परमाणु’ की रिलीज डेट में बदलाव किया गया और इसे 2 मार्च की जगह 9 मार्च को रिलीज करने की बात कही गई तो ‘वीरे की वेडिंग’ के साथ टक्कर में 2 फिल्में हो गईं।

इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला किया और इसे अब 2 मार्च को रिलीज किया जाएगा। हालांकि यह फैसला मेकर्स को भारी भी पड़ सकता है क्योंकि 2 मार्च को अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म ‘परी’ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के बारे में बता दें कि यह अनुष्का शर्मा की पहली हॉरर मूवी है जिसका टीजर वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है। अनुष्का शर्मा के ही प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स द्वारा बनाई जा रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो सकती है।

#VeereyKiWedding release date changed.. Was slated for release on 9 March 2018… Will release one week earlier now: 2 March 2018… Stars Pulkit Samrat, Kriti Kharbanda and Jimmy Sheirgill… Ashuu Trikha directs.

