कानूनी पचड़े में सपना चौधरी का गाना, ‘वीरे की वेडिंग’ डायरेक्टर को हरियाणा सिंगर ने भेजा नोटिस

पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा स्टारर फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ का गाना ‘हट जा ताऊ’ हाल ही में रिलीज किया गया है। इस गाने में सपना चौधरी गजब के ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस गाने को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सुनीधी चौहान ने अपनी आवाज दी है। लेकिन इस गाने को रिलीज करते के साथ ही पुलकित की फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ कानूनी पचड़े में पड़ गई है। दरअसल, ये गाना हरियाणा के सिंगर विकास कुमार का है। इसके चलते विकास ने इस अपकमिंग फिल्म के क्रू को लीगल नोटिस भेजा है।

विकास ने आरोप लगाया है कि फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ में इस्तेमाल किया गया गाना ‘हट जा ताऊ’ का ओरिजनल वर्जन उन्होंने गाया है। इसी गाने को फिल्म में उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया गया है। कॉपी राइट एक्ट के तहत विकास ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विकास ने फिल्म मेकर्स के खिलाफ अपनी शिकायत 19 फरवरी 2018 को कराई है। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, विकास कुमार के वकील ने कहा है कि उन्हें मामले में विकास कुमार से माफी मांगनी चाहिए और 7 करोड़ रुपए डैमेज भरने चाहिए। विकास के वकील ने कहा है कि गाना उनकी इजाजत के बगैर नहीं डाला जा सकता। अगर वह इस मामले में हफ्ते भर में कोई फैसला नहीं लेते हैं तो वह आगे एक्शन लेंगे। सेंसर बोर्ड चेयरमैन को इस बाबत शिकायत भेज दी गई है।

Haryana Singer Vikas Kumar sends legal notice to the crew of upcoming film #VeereyKiWedding alleging that the song 'Hat Ja Tau' in the film has been originally sung by him & is being used without his permission, breaching Copyrights Act (19.02.2018) pic.twitter.com/7gWyKJvNVn

बता दें, फिल्म ‘वीरे की वेडिंग’ का ये गाना 15 फरवरी को रिलीज किया गया था। पुलकित सम्राट की ये फिल्म 9 मार्च को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा के अलावा जिमी शेरगिल, युविका चौधरी और सतीश कौशिक भी हैं। फिल्म को आशू त्रिखा ने डायरेक्ट और रजत बख्शी-प्रमोद गोंबर ने प्रोड्यूस किया हैं।

They’ll have to seek apology from Vikas Kumar, pay him Rs 7 Crore as damages & not use the song without his permission. If they don’t do this civil & criminal action will be taken against them after a week. We’ve also sent complaint to Censor Board Chairman: Vikas Kumar’s Lawyer pic.twitter.com/1Sz7Kd8kM3

— ANI (@ANI) February 20, 2018