Veere di Wedding Movie Review: गर्लपॉवर पर बनीं ‘वीरे दी वेडिंग’ को देखने का है प्लान, जान लीजिए क्या कुछ है खास

Veere di Wedding Movie Review: शशांक घोष की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ 1 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म की कहानी चार लड़कियों के जीवन पर आधारित है। लीड अभिनेत्रियों की बात करें तो फिल्म में सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, करीना कपूर खान और शिखा तलसानिया हैं। वहीं लीड अभिनेता टीवी का जाना-माना चेहरा सुमित प्यास हैं। फिल्म में चारों लड़कियों में से एक शादी करना चाहती है तो दूसरी तलाक जबकि तीसरी शादी-शुदा है तो चौथी को शादी या कमिटमेंट्स से डर लगता है। यह सभी लड़कियां अपनी लाइफ को अपने नियमों के अनुसार जीना-चाहती हैं। कुछ समय पहले फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों की ओर पॉजिटिव रिस्पांस मिला था यही कारण है कि ट्रेलर को 30 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

फिल्म में सुमित ऋषभ का रोल अदा कर रहे हैं तो करीना कपूर खान ने कालिंदी का रोल अदा किया है। सुमित कालिंदी को प्यार करता है लेकिन कालिंदी को रिलेशनशिप और शादी से डर लगता है। जिस वक्त ऋषभ कालिंदी को प्रपोज करता है तो कालिंदी भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। कुछ समय के बाद दोनों के परिवार शादी की डेट भी तय कर देते हैं। जिसपर कालिंदी अपनी सहेलियों से कहती है कि अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मुझे बचा लेना। इस दौरान कालिंदी की फ्रेंड्स उसे शादी के लिए समझाती हैं तो वह नाराज हो जाती है। जिसके बाद फिल्म में आपको फ्रेंड ग्रुप के इमोशन्स और उतार-चढ़ाव नजर आते हैं। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने पहले से दर्शकों के बीच सुपरहिट हैं।

#OneWordReview…#VeereDiWedding: BOLD.

Rating:

Get ready to be SURPRISED… This film swims against the tide… Defies stereotype… Dares to be different… Truly hatke stuff… Not for the conservative, definitely… Tremendous SHOCK-VALUE. pic.twitter.com/aV8wZrHsBD

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 31, 2018