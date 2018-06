Veere Di Wedding Box Office Collection Day 6: फिल्ममेकर एकता कपूर की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ बॉक्स ऑफिस पर फिनॉमिनल परफॉर्मेंस कर रही है। गर्लगैंग्स पर बनीं इस फिल्म ने पांच दिन में 48 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ‘वीरे दी वेडिंग’ ने वरुण धवन की फिल्म ‘अक्टूबर’ और रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ को कलेक्शन के मामले में मात दे दी है। वरुण की ‘अक्टूबर’ ने 45 करोड़ 36 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और रानी की हिचकी ने 46 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही ‘वीरे दी वेडिंग’ इस साल की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म जल्द ही जॉन अब्राहम की फिल्म ‘परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण’ को कलेक्शन के मामले में मात दे सकती हैं तो वहीं अमिताभ बच्चन की ‘102 नॉट ऑउट’ की सातवीं पोजिशन को भी छीन सकती है।

फिल्म की कमाई के आंकड़ो से खुश होकर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने ट्वीट कर खुशी भी जाहिर की थी। बीते मंगलवार को एकता ने ट्वीट कर लिखा, हमने 23 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ओपनिंग डे पर 36 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। भारत के अलावा फिल्म विदेशों में भी शानदार कमाई कर रही है। बता दें कि वर्ल्डवाइड मार्केट में ‘वीरे दी वेडिंग’ करीब 80 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। यदि फिल्म इसी तरह से कमाई करती रही तो फिल्म जल्द ही ग्लोबल मार्केट के कलेक्शन को मिलाकर पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी।

We were gonna break even at 23 cr n We did 36 in d weekend ! #VeereDiWedding weekday trends r shocking too since it’s an A film! It’s radical n has had its share of brickbats!but d love is far outnumbered!

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) June 6, 2018