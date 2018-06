Veere Di Wedding Box Office Collection Day 7: सोनम कपूर और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ ने 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। हालांकि अब फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कयास लगाए हैं कि फिल्म के कलेक्शन पर अब प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत स्टारर फिल्म काला और हॉलीवुड फिल्म JurassicWorld भी दस्तक दे सकती है। बताया जा रहा है कि तीनों ही फिल्मों की कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि हॉलीवुड फिल्म का अलग ऑडियंस ग्रुप है जबकि रजनीकांत की फिल्म काला को देखने का अलग।

तरण आदर्श ने ट्वीट कर ‘वीरे दी वेडिंग’ के कमाई के आंकड़ों को जारी किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, बिना किसी प्रभाव के वीरे दी वेडिंग ने हॉफ सेंचुरी मार ली है। हालांकि अब दो अन्य फिल्मों काला और JurassicWorld से फिल्म के बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। फिल्म ने शुक्रवार को 10 करोड़ 70 लाख रुपए, शनिवार को 12 करोड़ 25 लाख, रविवार को 13 करोड़ 57 लाख, सोमवार को 6 करोड़ 4 लाख, मंगलवार को 5 करोड़ 47 लाख और बुधवार को 4 करोड़ 87 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है।

#VeereDiWedding crosses HALF-CENTURY… Biz likely to be affected today [Thu] due to #Kaala and #JurassicWorld… Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr, Mon 6.04 cr, Tue 5.47 cr, Wed 4.87 cr. Total: ₹ 52.90 cr. India biz.

