Veere di Wedding Collection Day 1: सोनम कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ 1 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। चार सहेलियों की दोस्ती से सजी इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ही दर्शकों की ओर से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फिल्म को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पांच में 3.5 स्टार दिए हैं। फिल्म को बोल्ड के साथ ही शानदार बताया है। तरण के ट्वीट के अनुसार दर्शकों को सरप्राइज मिलेगा। फिल्म में स्टारकास्ट की बात करें तो करीना कपूर खान, सोनम कपूर, शिखा तल्सानिया और स्वरा भास्कर हैं। जबकि लीड अभिनेता के रोल में टीवी का जाना-माना चेहरा सुमित व्यास नजर आए हैं। ओपनिंग डे पर कयास लगाए गए थे कि फिल्म 4.5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ ने ओपनिंग डे के शुरूआती शोज में अच्छा प्रदर्शन किया है। दोपहर के शोज भी सुपर स्ट्रांग साबित हुए हैं। कह सकते हैं कि साल 2018 की अच्छी शुरूआत है। हालांकि फिल्म ने उम्मीद और कयास से बेहतर कमाई कर दिखाई है। गर्लपॉवर पर आधारित फिल्म गर्लगैंग्स को काफी पसंद आ रही है। यही कारण है कि फिल्म को दर्शक मिल रहे हैं और कमाई का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। गर्लगैंग्स इस फिल्म को आसानी से खुद से रिलेट कर पा रहे हैं।

Audience verdict is FINAL… #VeereDiWedding starts with a BIG BANG in morning shows… Noon shows SUPER-STRONG too… Undoubtedly, one of the best starts of 2018.

#OneWordReview…#VeereDiWedding: BOLD.

Rating:½

Get ready to be SURPRISED… This film swims against the tide… Defies stereotype… Dares to be different… Truly hatke stuff… Not for the conservative, definitely… Tremendous SHOCK-VALUE. pic.twitter.com/aV8wZrHsBD

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 31, 2018