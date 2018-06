Veere Di Wedding Movie Box Office Collection Day 5: वीरे दी वेडिंग का बॉक्सऑफिस पर धमाल जारी, जानिए कितनी हुई कमाई

Veere Di Wedding Box Office Collection Day 5: वीरे दी वेडिंग सोमवार के टेस्ट को पास करने में भी सफल रही है। अक्सर कई बड़ी फिल्मों के कलेक्शन में शानदार ओपनिंग के बाद सोमवार की कमाई में कमी देखने को मिलती है लेकिन वीरे दी वेडिंग ने इस मामले में अपनी समकालीन फिल्म को पीछे छोड़ा है। अपने ओपनिंग वीकेंड में 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली वीरे दी वेडिंग कई विवादों का भी सामना कर रही है।

सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और करीना कपूर जैसे सितारों से सजी ये फिल्म ‘पद्मावत’, ‘बागी 2’, ‘रेड’, ‘पैडमैन’ के बाद 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं।

#VeereDiWedding is going STRONG… Will cross ₹ 50 cr mark today [Wed; Day 6]… Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr, Mon 6.04 cr, Tue 5.47 cr. Total: ₹ 48.03 cr. India biz.

#VeereDiWedding passes crucial ‘Monday Test’… North India continues to contribute strongly… Decline on Mon [vis-à-vis Fri] is a normal 43.55% – GOOD TRENDING… Eyeing ₹ 54 cr [+/-] biz in Week 1… Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr, Mon 6.04 cr. Total: ₹ 42.56 cr.

