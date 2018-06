Veere Di Wedding Collection Day 3: दर्शकों को पसंद आया ये ‘गर्लगैंग’, ‘वीरे दी वेडिंग’ का धमाल जारी

करीना कपूर, स्वरा भास्कर, शिखा और स्वरा भास्कर की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद फिल्म थिएटर्स में आने के बाद ‘वीरे दी वेडिंग’ ने कमाई के मामले में कमाल कर दिखाया। अपने पहले दिन में ही फिल्म ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहले दिन अपनी बेहतरीन कमाई करने के चलते करीना कपूर की कमबैक फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ साल 2018 की टॉप 5 ओपनर की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 10.70 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं शनिवार को फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है- 22.95 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है, यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के आंकड़े जारी कर ये जानकारी दी। साथ ही फिल्म की तारीफ कर लिखा- ‘अपवॉर्ड ट्रेंड डे 2, संडे को भी फिल्म अच्छा करेगी ऐसी उम्मीद है। फिल्म को डबल डिजिट्स मिलेंगे।’

#VeereDiWedding witnesses an UPWARD TREND on Day 2… Sun biz is expected to be in double digits too… Weekend should comfortably close at ₹ 35 cr+, as per trends… Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 22.95 cr. India biz.

