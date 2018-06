Veere Di Wedding Collection Day 2: 2018 की टॉप 5 ओपनर लिस्ट में शामिल हुई ‘वीरे’, ‘गर्लगैंग’ का जलवा कायम

Veere Di Wedding Movie: करीना कपूर, सोनम कपूर, शिखा तल्सानिया और स्वरा भास्कर स्टारर ‘वीरे दी वेडिंग’ 1 जून को सिनेमाघरों पर दस्तक दे चुकी है। दर्शक लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। करीना कपूर के फैन्स भी काफी वक्त से उनके बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे थे। फिल्म रिलीज होते के सात ही अंदाजे लगाए जाने लगे कि पहले दिन फिल्म कितनी कमाई करेगी।

ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर के मुताबिक फिल्म अपने पहले दिन में 4.5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। फिल्म को लेकर गिरीश कहते हैं- हम देख चुके हैं कि बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है। राजी, क्वीन या फिर पद्मावत। ये फिल्में भी काफी पसंद की गई हैं। न सिर्फ इसलिए कि ये वुमन सेंट्रिक हैं बल्कि इसलिए भी कि इनका कंटेट अच्छा है। फिल्म ने अंदाजों से आगे बढ़ कर अच्छी कमाई करके दिखाई है।

फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी कर बताया कि फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 10.70 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले दिन अपनी बेहतरीन कमाई करने के चलते करीना कपूर की कमबैक फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ साल 2018 की टॉप 5 ओपनर की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

#VeereDiWedding has a WINNING START on Day 1… Makes its way into the TOP 5 OPENERS of 2018… Expected to build up a SOLID TOTAL over the weekend… Fri ₹ 10.70 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 2, 2018