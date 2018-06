Veere Di Wedding Box Office Collection: धूम मचा रही ‘वीरे दी वेडिंग’, 70 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार ‘फैशनीस्टाज’ की फिल्म

Veere Di Wedding Box Office Collection: करीना कपूर की कमबैक फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। 1 जून को रिलीज हुई सोनम, करीना, शिखा और स्वरा की फिल्म वीरे दी वेडिंग अब तक 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दूसरे हफ्ते में फिल्म वीरे दी वेडिंग के सामने JurassicWorld और साउथ इंडियन फिल्म ‘काला’ है। बावजूद इसके फैशनीस्टा एक्ट्रेस की फिल्म वीरे अपना महत्व बनाए हुए सिनेमाघरों में टिकी हुई है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 3.37 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं शनिवार को फिल्म ने 4.51 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। रविवार को फिल्म ने कितने रुपए जुटाए इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते का टोटल करने के बाद फिल्म ने अब तक 64.84 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

ज्ञात हो, हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ रिलीज हुई है। वहीं हॉलीवुड फिल्म JurassicWorld ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों की रिलीज के चलते भी वीरे दी वेडिंग के कलेक्सन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बता दें, फिल्म 4 पक्की सहेलियों की कहानी हैं, जो कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं। फिल्म में करीना कपूर, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और शिखा तल्सानिया हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स के रोल में हैं।

चारों एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म को लेकर काफी मेहनत की। वहीं इस दौरान चारों एक्ट्रेस साथ में फिल्म का प्रमोशन करती दिखीं। करीना ने मां बनने के बाद पहली बार इसी फिल्म से वापसी की है। करीना बताती हैं कि ये फिल्म उनके लिए बहुत खास है।

#VeereDiWedding GATHERS SPEED on second Sat… Biz is expected to escalate further on Sun [today]… Is looking at ₹ 75 cr+ *lifetime biz*… [Week 2] Fri 3.37 cr, Sat 4.51 cr. Total: ₹ 64.84 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 10, 2018