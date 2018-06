Veere Di Wedding Box Office Collection: सोनम कपूर, करीना कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तल्सानिया की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ कलेक्शन के मामले में 60 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में जबरदस्त कमाई कर रही है। दूसरे हफ्ते में करीना की कमबैक फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ के सामने हॉलीवुड फिल्म JurassicWorld और साउथ इंडियन फिल्म ‘काला’ भी खड़ी है। JurassicWorld और रजनीकांत स्टारर दो ऐसी फिल्में हैं जिसका इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। रोमांच से भरी JurassicWorld और रजनीकांत की फिल्म काला को लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड हैं।

बता दें, वीरे दी वेडिंग अभी भी साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक है। इसके लिए करीना की फिल्म को 5 टॉप फिल्मों में जगह मिली है। शुक्रवार को फिल्म ने 10.70 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 13.57 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को फिल्म ने 6.04 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 5.47 करोड़। बुधवार को फिल्म ने 4.87 करोड़ बंटोरे। गुरुवार को फिल्म ने कमाए 4.06। शुक्रवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 3.37 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कितनी कमाई की ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल फिल्म ने 60.33 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#VeereDiWedding is STEADY at the commencement of Week 2… Biz should witness an upward trend on second Sat and Sun… [Week 2] Fri 3.37 cr. Total: ₹ 60.33 cr. India biz.

तरण ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, ‘पहले हफ्ते में वीरे जी वेडिंग ने सोल्लिड कमाई की है। काला और जुरासिक वर्ल्ड को दूसरे हफ्ते में भी मेंटेन करने की जरूरत है। अगला नंबर रेस 3 का है।’

बता दें, स्वरा, करीना, शिखा और सोनम की ये फिल्म 4 पक्की सहेलियों की कहानी है। जो अपने हिसाब से जिंदगी जीना पसंद करती हैं। लेकिन इस बीच में इनकी लाइफ में ‘शादी’ टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ऐसे में कैसे ये चारों सहेलियां एक दूसरे को चियर करती हैं, फिल्म में दिखाया गया है।

#VeereDiWedding packs a SOLID TOTAL in Week 1… North circuits were SUPER-STRONG… With two significant releases this week [#Kaala and #JurassicWorld], #VDW will have to maintain the pace in Week 2… #Race3 arrives next week, so it has this week to score…

