‘वीरे दी वेडिंग’ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हर वक्त सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं। पिछली बार कठुआ गैंग रेप केस को लेकर एक्ट्रेस ट्रोल्स के निशाने पर थीं। इस बार एक्ट्रेस अपने नए ट्वीट को लेकर ट्रोल्स के बीच घर गई हैं। हैरानी की बात तो ये है, कि एक्ट्रेस ने वह ट्वीट अपने अकाउंट से किया ही नहीं फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों स्वामी अग्नीवेश पर हुए हमले को लेकर एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया था।

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा था- यह है नफरत, कुछ ऐसे दिखती है। यहां हिंदू और उनकी इंसानियत का बार बार जिक्र किया जाता है। #SwamiAgnivesh हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वालों द्वारा किया गया #SwamiAgnivesh पर अटैक। वह 80 साल के हैं। यह दिल तोड़ देने वाली घट्ना है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद कई लोगों ने स्वरा को सपोर्ट किया तो कुछ उनके विरोध में आवाज ऊंची करते दिखाई दिए। कुछ वक्त के बाद एक और ट्वीट सोशल मीडिया पर वायल होने लगा। जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि स्वरा ने अपने अकाउंट से उसे पोस्ट किया हो। पोस्ट में लिखा था- ‘यह है नफरत, मुस्लिमों के मौलाना द्वारा किया गया यह काम। यह दिल को तोड़ देने वाली खबर।’

My original tweet. (On left about Swami Agnivesh being attacked) and the Fake News Factory adapting it.. to the Slapgate issue.. guys u are SO creative! pic.twitter.com/GLBJAZqmkS

इस ट्वीट को देखने के बाद स्वरा ने तुरंत अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने अपने द्वारा किए गए ट्वीट और उस फेक वायरल ट्वीट की तस्वीर शेयर की। दोनों तस्वीरें इस समय चल रहे मुद्दों पर थीं। फर्क बस इतन था कि एक हिंदू से जुड़ा मसला था और एक मुस्लिम से। ऐसे में स्वरा ने लिखा- फेक न्यूज फैक्ट्री ने दोबारा यह काम कर दिया। मुझे एक बार फिर दोहराने दें कि ये फेक है। मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। थक जाओं दोस्तों। #संघीफेकन्यूजफैक्ट्री #यहमैंनहीं

Fake News Factory at work again!!!!! Let me repeat. THIS IS FAKE. I have never tweeted this. Thakk jaao Guys! #SanghiFakeNewsFactory #NotMe pic.twitter.com/od4cG3jgWV

This is what hate looks like. The wise and always open to dialogue HINDU humanist #SwamiAgnivesh attacked by so called defenders of Hinduism. He is 80 years old. This is HEARTBREAKING. Along with ALL the lynching deaths this too is on u @BJP4India pic.twitter.com/fgSTlp23Et

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 17, 2018