डेविड धवन के निर्देशन में बनी और टिप्स के रमेश तौरानी के सपोर्ट वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े पर फिल्माए गए मशहूर गाने ‘चुनरी चुनरी’ के दोबारा इस्तेमाल पर दिग्गज प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने शुक्रवार को अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसके अलावा वाशु ने 2020 में आई फिल्म ‘कुली नंबर 1’ में हुए अपने कथित फाइनेंशियल नुकसान का भी जिक्र किया और कहा कि न तो डेविड और न ही वरुण धवन ने कभी इस मामले पर बात की।

कुछ चुनिंदा मीडिया वालों के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशु ने कहा, “मैंने डेविड से कहा कि मैं ‘बीवी नंबर 1’ बनाना चाहता हूं। साल 2020 में आई ‘कुली नंबर 1’ में हमें करीब 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मैं तो बस नाम का प्रोड्यूसर था। असल में डेविड ने ही 100% प्रोडक्शन और खर्च संभाला था। मैंने डेविड को वह फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी। लगभग 70 करोड़ रुपये, जो उनकी असल कीमत से भी कहीं ज्यादा थी।”

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प्रोड्यूसर ने आगे कहा, “यह कोविड का समय था और डेविड ने मुझसे कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, हम भविष्य में उसकी भरपाई कर देंगे। चलिए, ‘बीवी नंबर 1’ शुरू करते हैं। इसी के अनुसार हमने छह महीने तक ‘बीवी नंबर 1’ पर काम किया। एक दिन रोहित धवन ने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है। चूंकि यह एक क्रिएटिव काम है, इसलिए मैंने जल्दबाजी न करने का फैसला किया। आराम से फिल्म बनाते हैं।”

बाद में वाशु भगनानी ने डेविड धवन को फोन करके उनसे इस बारे में बात की कि उन्होंने फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ का गाना ‘चुनरी चुनरी’ फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में क्यों इस्तेमाल किया। वाशु ने कहा, “3 महीने बाद मुझे पता चला कि रमेश तौरानी और डेविड धवन ने मिलकर एक मूवी बनाने का फैसला किया है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता। एक साल बाद मैंने देखा कि ‘चुनरी चुनरी’ उस फिल्म का हिस्सा था। मैंने डेविड धवन को फोन किया और उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?”

उन्होंने आगे कहा, “हमने ‘बीवी नंबर 1’ के ऑडियो राइट्स रिलीज के समय टिप्स को बेच दिए थे। वे लोग बदमाशी करके वीडियो चला रहे थे। वे इस मामले पर हमसे मिलने को भी तैयार नहीं थे। हमने कोर्ट में एक लेटर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने हमें ‘स्टेटस को’ (यथास्थिति बनाए रखने का आदेश) दे दिया। डेविड धवन हमारी फिल्म के उन्हीं गानों को अपने बेटे की फिल्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और वह भी रमेश तौरानी के प्रोडक्शन के लिए? इंडस्ट्री में कुछ तो एथिक्स (नैतिकता) होनी चाहिए।

ठीक है कि रमेश तौरानी ने आपको पैसे दिए, लेकिन आप मेरे प्रोडक्शन के उसी गाने को दोबारा नहीं बना सकते। कम से कम उन्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था कि वाशु, मैं अपने बेटे के लिए वही गाना इस्तेमाल कर रहा हूं। उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। प्लीज सपोर्ट करें। मैं उन्हें NOC दे देता और मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता।”

‘कुली नंबर 1’ के फ्लॉप पर कही ये बात

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाशु ने ‘कुली नंबर 1’ के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद हुए नुकसान के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “मुझे ‘कुली नंबर 1’ में 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वरुण ने तो यह जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि ‘अंकल’ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा?”

वाशु और टिप्स के बीच विवाद

पूजा एंटरटेनमेंट ने टिप्स इंडस्ट्रीज पर डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में गाने ‘चुनरी चुनरी’ के बिना इजाज़त इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यह गाना असल में 1999 की हिट फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ में था, जिसे पूजा एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था। प्रोडक्शन हाउस द्वारा दायर एक कानूनी याचिका के बाद, बिहार के कटिहार की एक अदालत ने कथित तौर पर इस मामले में ‘यथास्थिति बनाए रखने’ (status quo) का आदेश जारी किया है।

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