वरुण धवन ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर फैन्स को कहा था कि वह जल्द ही अपनी भतीजी (भाई रोहित धवन और जाह्नवी की बेटी) से परिचय करवाएंगे। अब बुधवार को वरुण ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। वरुण के द्वारा शेयर की गई तस्वीर में उनकी भतीजी मां की गोद में नजर आ रही हैं और आसपास परिवार के लोग खड़े हैं। तस्वीर को महज 3 घंटों में चार लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों की संख्या में फैन्स कमेंट्स कर बधाई दे रहे हैं।

बीते हफ्ते एक फैन ने वरूण को ट्वीट पर टैग कर लिखा था कि वह अपनी भतीजी की तस्वीर और नाम साझा करें। जिसका जवाब देते हुए एक्टर ने लिखा था, यह सबसे प्यारा तोहफा है जो मुझे मिला है जल्द ही उसके नाम के साथ एक फोटो शेयर करुंगा। अब वरुण से तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, पहली नजर वाला प्यार। फिल्ममेकर डेविड धवन के दो बेटे हैं रोहित और वरूण धवन। रोहित पेशे से एक निर्देशक हैं। वह देशी ब्यॉज (जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार) और ढिसूम (जॉन और वरूण धवन) जैसी फिल्मों को डायरेक्टर कर चुके हैं। रोहित धवन ने साल 2012 में जाह्नवी के साथ शादी की थी और दोनों का यह पहला बच्चा है। जिसका जन्म जून में हुआ था।

She’s the best gift I have ever got will put a pic of her with her name soon #varunsays https://t.co/5hKfubrq1H

— Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 9, 2018