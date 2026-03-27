Chetak Screen Awards 2026: अवॉर्ड नाइट्स सितारों के धमाकेदार प्रदर्शनों के बिना अधूरी मानी जाती हैं। चाहे वे अपने हिट गानों पर डांस कर रहे हों या दिल से जुड़ी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हों, ये प्रस्तुतियां हमेशा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले, हम 2016 के समारोह के एक यादगार पल को याद कर रहे हैं, जब वरुण धवन ने अपने हाई-ऑक्टेन देशभक्ति से भरपूर हवाई प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

फिल्म दिलवाले के स्टार वरुण धवन बाइक पर सवार होकर मंच पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ “जी करदा” और “टुकुर टुकुर” जैसे अपने हिट गानों पर शानदार डांस किया।

कई जोशीले प्रदर्शनों के बाद, वरुण ने “वंदे मातरम्” पर स्टंट से भरपूर प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने माइक लेकर बताया कि उन्होंने आखिरी समय में यह अचानक डांस प्रदर्शन तैयार किया, क्योंकि वे भारतीय सेना को एक खास श्रद्धांजलि देना चाहते थे।

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वरुण ने “सुनो गौर से दुनिया वालो” गाने पर भी प्रदर्शन किया। अभिनेता ने अपने इस एक्ट को और भव्य बनाने के लिए इसमें एक विस्तृत हवाई (एरियल) सीक्वेंस शामिल किया। उन्होंने जमीन पर डांस और हवा में किए गए मूव्स के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाया, जिस पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। इस प्रस्तुति में शानदार आतिशबाजी भी शामिल थी।

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इन सभी जोशीले प्रदर्शनों के अलावा, 22वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, जैकलीन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा और श्रद्धा कपूर ने भी दमदार प्रस्तुतियां दीं।