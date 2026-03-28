बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक भावुक अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनकी नन्ही बेटी लारा को Developmental Dysplasia of the Hip कूल्हे का विकासात्मक डिसप्लेसिया (DDH) नाम की समस्या हो गई, जिसकी वजह से उनकी बेटी को फिरने में दिक्कत आ रही थी।

वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने साल 2024 में अपनी बेटी लारा का स्वागत किया था। हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान वरुण ने खुलासा किया कि करीब डेढ़ साल की उम्र में लारा को DDH का पता चला। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कूल्हे की हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है, जिससे बच्चे के चलने का तरीका बिगड़ सकता है।

वरुण धवन ने किया खुलासा

वरुण धवन ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा कि इस बीमारी में एक पैर छोटा या बड़ा लग सकता है, जिससे बच्चे की चाल असंतुलित हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर समय पर इलाज न मिले, तो आगे चलकर गठिया (Arthritis) या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं जल्दी हो सकती हैं।

उन्होंने यह भी माना कि पश्चिमी देशों में इसका इलाज जन्म के समय ही आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन भारत में हर जगह ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह भरोसा जताया कि देश में भी कई बेहतरीन डॉक्टर हैं, जो इस बीमारी का सफल इलाज कर रहे हैं।

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बेटी के इलाज का सफर

सबसे राहत की बात यह रही कि लारा को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने एक विशेष प्रक्रिया के जरिए उसके कूल्हे को सही जगह पर सेट कर दिया। लेकिन इसके बाद उसे करीब ढाई महीने तक स्पाइका कास्ट (Spica Cast) में रहना पड़ा, जो छोटे बच्चे के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।

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वरुण ने बताया कि बेटी को एनेस्थीसिया देकर जब कास्ट लगाया गया और जब वह होश में आई, तो पूरी तरह प्लास्टर में थी- यह उनके लिए एक भावनात्मक और कठिन अनुभव था। अब लारा पूरी तरह ठीक है।