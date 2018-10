Sui Dhaaga Box Office Collection Day 5: वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘सुई-धागा’ लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। यही कारण है कि फिल्म के कलेक्शन में अच्छी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। प्रतिदिन फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। शरत कटारिया के निर्देशन में बनी फिल्म को लेकर ट्रेड पंडित ऐसे कयास लगा रहे हैं कि सुई-धागा जल्द ही 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म मजबूती के साथ सिनेमाघरों में टिकी है। फिल्म को तकरीबन 2500 स्क्रीन्स पर भारत में रिलीज किया गया था।

ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने फिल्म के कमाई के आंकड़े ट्विटर अकाउंट से साझा किए हैं। तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म चौथे दिन मजबूती के साथ खड़ी रही। फिल्म की कमाई में 15.66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी देखने को मिली। फिल्म ने शुक्रवार को 8 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था। शनिवार को फिल्म ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए और रविवार को फिल्म ने 16 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की थी। सोमवार को फिल्म ने 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 43 करोड़ 60 लाख रुपए का हो गया है। ट्रेड पंडित का मानना है कि 2 अक्टूबर को हॉलीडे के चलते फिल्म अच्छा कलेक्शन में सफल रही होगी। इसके चलते फिल्म 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। हालांकि फिल्म के पांचवे दिन के कमाई के आंकड़े आने में थोड़ा इंतजार है।

#SuiDhaaga has a STRONG Day 4… A decline of 15.66% on Day 4 [vis-à-vis Day 1] indicates SOLID HOLD… Big holiday today will boost biz and add to a BIG TOTAL… Fri 8.30 cr, Sat 12.25 cr, Sun 16.05 cr, Mon 7 cr. Total: ₹ 43.60 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 2, 2018