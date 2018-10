Sui Dhaaga Box Office Collection Day 3: वरूण धवन और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म ‘सुई-धागा’ सिनेमाघरों में 28 सितंबर को दस्तक दे चुकी है। फिल्म को रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिल्म दर्शकों को भा रही है यही कारण है कि सुई-धागा की कमाई के आंकड़ों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे कमेंट्स मिले थे। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को शानदार बताया था। फिल्म के कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं।

तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म दूसरे दिन भी अच्छी कमाई करने में साबित रही है। फिल्म की टॉरगेट आडियंस फैमिली की ओर से फिल्म को पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 8 करोड़ 30 लाख रुपए, शनिवार को 12 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है। इस हिसाब से फिल्म का कुल बिजनेस 20 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया है। ‘सुई-धागा’ को भारत में 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। ट्रेड पंडित ऐसे कयास लगा रहे हैं कि फिल्म तीसरे दिन भी अच्छी कमाई करने में सफल हो सकती है। हालांकि फिल्म के तीसरे दिन के कमाई के आंकड़े सामने आने में थोड़ा इंतजार है।

#SuiDhaaga zooms upwards on Day 2… Catches speed at metros and mass belt… The target audience [families] have taken to the film, thus converting into increased footfalls… Expect a SOLID Day 3… Fri 8.30 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 20.55 cr [2500 screens]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 30, 2018