Sui Dhaaga Box Office Collection Day 4: वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘सुई-धागा’ 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म बॉक्सऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल हो रही है। फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। लोग सिनेमाघरों में फैमिली पिक्चर सुई-धागा को देखने के लिए रूख भी कर रहे हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बरकरार है यही कारण है कि फिल्म शानदार बिजनेस करने में सफल हो रही है।

ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने फिल्म के कमाई के आंकड़ों को साझा किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, ‘सुई-धागा’ में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरे दिन और तीसरे दिन से ही टारगेट आडियंस (फैमिली) का फिल्म को साथ मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन लगभग डबल कमाई की है। फिल्म ने शुक्रवार को 8 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था। शनिवार को 12 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया था। रविवार को फिल्म ने 16 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए। इस हिसाब से फिल्म ने कुल बिजनेस 36 करोड़ 60 लाख रुपए का कर लिया है। ‘सुई-धागा’ के चौथे दिन के कमाई के आंकड़े सामने आने में थोड़ा इंतजार है। फिल्म को भारत में करीब 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।

#SuiDhaaga witnesses EXCELLENT GROWTH… Day 2 + Day 3 biz is a clear indicator that its target audience [families] have helped multiply the biz… Day 3 is *almost double* of Day 1… Fri 8.30 cr, Sat 12.25 cr, Sun 16.05 cr. Total: ₹ 36.60 cr [2500 screens]. India biz.

