बिहार में कई ऐसे पौराणिक मंदिर और लोक-संस्कृति की कहानियां हैं जिनके बारे में वहां के रहने वाले लोगों के अलावा कोई नहीं जानता है। ऐसी ही एक कहानी है वन देवी मंदिर की, घने जंगल के बीच मौजूद ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है जिससे कई रहस्य जुड़े हैं। सूरज ढलने के बाद इस मंदिर और इन घनें जंगलों में जाना मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो यहां के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

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हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ ने इस मंदिर और इसके रहस्यों की तरफ ध्यान डलवाया। फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है और दर्शकों के अंदर एक एक्साइटमेंट बन चुकी है कि फिल्म में इस मंदिर की कहानी को कैसे दिखाया जाएगा। इससे पहले बताते हैं आपकों इस मंदिर से जुड़ी कहानी और इसकी मान्यताएं।

कौन थे विद्यानंद मिश्रा जिसने की वन देवी मंदिर की स्थापना

बिहार के पटना जिले में बिहटा में मौजूद मां वन देवी मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। इस जगह की मशहूर कहानियों में से एक कहानी मां विंध्यवासिनी के परम भक्त विद्यानंद मिश्रा से जुड़ी है। राघोपुर गांव के रहने वाले विद्यानंद मिश्रा मां विंध्यवासिनी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज बिहार से दूर मिर्जापुर के मशहूर मां विन्ध्यवासिनी धाम जाया करते थे। बढ़ती उम्र के साथ उनका वहां जाना कम होने लगा क्योंकि यात्रा काफी लंबी और कठिन थी।

तीन गांवों की सीमा के पास है ये मंदिर

उनके मन में मां के लिए भक्ति कम नहीं हुई, ये देखते हुए एक दिन उन्हें सपने में मां विंध्यवासिनी ने अपने पवित्र पिंड का एक हिस्सा विद्यानंद से अपने गांव में स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। माता के आदेशानुसार, विद्यानंद मिश्रा ने अमहरा, राघोपुर और कंचनपुर गांवों की सीमा के पास उस पवित्र पिंड को विधि-विधान से स्थापित किया। उस समय ये मंदिर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस कारण इस मंदिर का नाम मां वन देवी मंदिर पड़ा।

वन देवी मंदिर से जुड़े रहस्य

इस जगह से कई रहस्यमयी बातें मशहूर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां माता खुद पशु-पक्षियों, वन्य जीवों और वन का ध्यान रखती हैं और रात में यहां विचरण करती हैं, इसलिए यहां शाम में जाना मना है। कहा जाता है कि कोई भी सूरज ढलने के बाद इस मंदिर परिसर में या इसके आसपास के इलाके में नहीं जाता है, ना कोई यहां रात में ठहरता है। कमाल बात ये है कि मंदिर का कोई पुजारी भी यहां रुकने से डरता है।

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सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म ‘द वन’

अब इस मंदिर की कहानी सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म ‘द वन’ में इस कहानी को दिखाया जाएगा। फिल्म के ट्रेलर और गानों के देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में बिहार की संस्कृति पर जोर दिया गया है। फिल्म में छठ पूजा को भी दिखाया गया है और पहली बार बॉलीवुड में छठी मैया गाना भी बनाया गया है।

इस फिल्म के निर्माता शोभा कपूर, एकता कपूर, अरुनभ कुमार और नीरज कोठारी हैं। बता दें कि फिल्म का निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा को उनकी पंचायत सीरीज के लिए जाना जाता है। फिल्म के मुख्य कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा, तम्नना भाटिया, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी होंगे।