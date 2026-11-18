महर्षि वाल्मीकि से पहले भी राम की कथाएँ कही गयी थीं मगर भारतीय जनमानस में जो राम बसे हैं उनका प्रमाणिक स्वरूप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण से पहले भी राम कथाएँ लिखी गयी थीं यह जानकारी हमें महर्षि वाल्मीकि से ही मिली है मगर उनके पहले की लिखी कोई राम कथा हमारे बीच नहीं है इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि उनमें क्या लिखा था। महर्षि वाल्मीकि को हिन्दू जनमानस में आदि कवि (पहला कवि) माना जाता है इसलिए हम मान सकते हैं कि उन्होंने ही राम कथा का पहली बार महाकाव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया होगा।

महर्षि वाल्मीकि के पहले की राम कथाओं के बारे में हमें पता नहीं है मगर उनके बाद लिखी गयी राम कथाएँ हमारे बीच मौजूद हैं। जाहिर है कि हर जमाने के अपने-अपने नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और श्रीराम राघवन हुआ करते हैं जो अपने-अपने बुद्धि-विवेक के अनुसार रामकथा कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि और उनके बाद की राम कथाओं के बीच एक विभेद साफ देखा जा सकता है। वह विभेद है- राम के प्रति आस्था या अनास्था का विभेद। महर्षि वाल्मीकि के मन में राम के प्रति आस्था थी। कई विद्वानों ने इस बात को रेखांकित किया है कि वाल्मीकि रामायण में राम का भगवान रूप नहीं दिखता है मगर विद्वान यह मानते हैं कि वाल्मीकि ने राम को “आदर्श पुरुष” के रूप में प्रस्तुत किया है।

राम के प्रति अनास्था का पहला उदाहरण वाल्मीकि रामायण के ही उस अंश में मिलता है जिसे उत्तर-काण्ड (post chapter) कहते हैं। कई विद्वानों के अनुसार वाल्मीकि रामायण युद्ध काण्ड पर समाप्त हो जाती है। आज भी चली आ रही “हैप्पी एण्डिग” की परिपाटी के अनुकूल राम द्वारा युद्ध जीतकर सीता समेत अयोध्या वापस आने पर वाल्मीकि द्वारा रची रामायण का सुखान्त हो जाता है।

उत्तर का अर्थ है बाद में। यानी बाद में जोड़ा गया अध्याय। राम के बारे में जितने भी विवादिट नरेटिव हैं वे इसी काण्ड से निकले हैं। विवादित शम्बूक वध और सीता को घर से निकालना इत्यादि सभी इस उत्तर काण्ड की देन है। जाहिर है कि इस काण्ड को लिखने वाले को राम कथा में ऐसा कुछ जोड़ना था जो युद्ध काण्ड तक बनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को विकृत करता हो।

महर्षि वाल्मीकि के बाद भगवान राम पर लिखी हर रचना में आप ये विभेद देख सकते हैं। लिखने वाले की राम में आस्था है या नहीं है! ईवी रामास्वामी ने भगवान राम का चरित्रहनन करने के लिए किताब लिखकर उसका नाम रखा- ‘सच्ची रामायण’। रामास्वामी के नाम भी राम था मगर वह राम से नफरत करते थे और चाहते थे कि जनता के मन में राम के प्रति विद्वेष पैदा हो मगर उन्हें भी अपनी एंटी-राम किताब के प्रचार के लिए रामायण नाम का सहारा लेना पड़ा। ऐसे कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें भगवान राम की महिमा को खण्डित करने के सुनयोजित प्रयास हुए और इन कुत्सित प्रयासों का नामकरण भी “रामायण” के नाम पर किया गया ताकि जनता मूल रामायण के भाव के प्रति भ्रमित हो जाए।

ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक लिप्सा से लिप्त सनकी लोगों ने राम कथा को विकृत करने का प्रयास किया! सम्मानित अकादमिक विद्वानों ने भी विद्वता की आड़ में 300 रामायणों का प्रोपगैण्डा चलाया जिसका मकसद था यह दिखाना था कि वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत मर्यादा पुरुषोत्तम या तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत भगवान राम, के अलावा भी बहुत से राम हैं! इससे किसने इनकार किया है कि राम नाम पर दशरथ ने पेटेंट करा लिया था! जैसे दुनिया में बहुत से सचिन हैं मगर तेंदुलकर जुड़ते ही उसका मतलब एक ही सचिन से होता है, उसी तरह बहुत सी राम कथाओं के बहुत से राम होंगे मगर दशरथ नन्दन राम चन्द्र का एक ही मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वर्तमान समय में भी कई लेखकों की किताबों के विभिन्न प्रकाशनों से छपे पाठ में भेद मिलता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेमचन्द ने दो-दो गोदान लिखी थी। या किसी लेखक ने गोदान के चरित्रों पर आधारित नई किताब लिख दी तो वह गोदान का दूसरा संस्करण मान लिया जाएगा! मगर ये विद्वान चाहते हैं कि रामास्वामी की जहरबुझी रामायण और वाल्मीकि की रामायण को राम कथा के दो पाठ मान लिए जाएँ!

एक खास ईकोसिस्टम में ‘300 रामायण’ का नरेटिव न्यू नॉर्मल बन चुका है। हर कुपढ़ छूटते ही बोल देता है कि रामायण तो 300 हैं। मगर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि राम के प्रति आस्था और अनास्था, का अंतर बताता है कि यह राम कथा मूल कथा को विकृत करने के लिए लिखी गयी है या मूल कथा को नई भाषा और नई शैली में पुनः प्रस्तुत करने के लिए लिखी गयी है।

कई लोगों को आस्था-अनास्था से धार्मिक ध्वनि आ रही होगी। वह चाहें तो इसे यूँ पढ़ सकते हैं कि राम कथा दो तरह के लोगों द्वारा लिखी गयी है। एक वह जिनके लिए राम नायक और आदर्श मनुष्य हैं, जैसे- महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास। दूसरे वैसे लोग जिन्हें यह दिखाना होता है कि राम उतने भी आदर्श नहीं थे जितना वाल्मीकि बता गये हैं!

किसी आस्थावान हिन्दू द्वारा राम पर लिखने में सदैव यह जोखिम रहता है कि वह राम के प्रति आग्रही होगा। यह भी अजब संयोग है कि आधुनिक भारत में राम पर सर्वाधिक चर्चित शोध-प्रबंध लिखने वाला एक ईसाई पादरी थे। फॉदर कामिल बुल्के का जन्म बेलिज्यम के राम्सपेले (Ramskapelle) में हुआ था जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ Ram का पुरवा (छोटा गाँव)। बेल्जियम में Ram का अर्थ भारत के राम से बिल्कुल अलग है मगर यह एक कौतुकपूर्ण संयोग जरूर है कि बुल्के का जन्म से ही Ram से नाता जुड़ गया था। आधुनिक भारत में राम कथा पर पीएचडी करने वालों में उनका नाम अग्रणी हैं।

राम कथा को कई लोग एक मानवीय कथा के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं मगर फादर कामिल बुल्के ने 1949 में प्रकाशित अपने शोध ग्रन्थ “रामकथा: उत्पत्ति और विकास” में इस बात को रेखांकित किया है कि “राम-भक्ति के पल्लवित होने के साथ-साथ रामकथा का विकास अपनी अन्तिम परिणति पर पहुँच गया था।…..वास्तव में यह साहित्य प्रधानतया रामकथा न होकर राम-भक्ति-साहित्य सिद्ध होता है।”

यानी राम कथा में अगर राम के प्रति आस्था का संचार न हुआ होता तो शायद ही यह कथा त्रेतायुग से चलकर आज कलियुग में हम तक पहुँच पाती। वैदिक युग के कई देवता (इन्द्र, वरुण इत्यादि) की कथाएँ कालकवलित हो गईं क्योंकि जबकि वैदिक साहित्य में उन्हें काफी प्रमुखता प्राप्त थी। उनके प्रति आस्था के विलोपित होने के साथ ही उनकी कथाएँ भी थम गईं।

धीरे-धीरे भारतीय जनमानस में राम “मर्यादा पुरुषोत्तम” (मनुष्यों में सर्वोत्तम आचरण वाले पुरुष) के रूप में स्थापित हो गये। राम की इस छवि को खण्डित करने के लिए भी समय-समय पर साहित्य रचे जाते रहे। राम-विरोधी साहित्य के जवाब में राम-भक्ति साहित्य भी लगातार रचा जाता रहा।

ब्रिटिश कोलोनियल शासन में भी राम के चरित्र की आलोचना करने वाले जितने भी प्रसंग उछाले गये हैं उनका आधार मुख्यतः वाल्मीकि रामायण का उत्तर-काण्ड (बाद का अध्याय) है जिसके बारे में फादर कामिल बुल्के लिखते हैं, “रामायण के प्रायः समस्त समालोचक उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त माानते हैं और इसके लिए भिन्न-भिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं।”

‘वाल्मीकि रामायण’ में जिन लोगों ने भी उत्तर-काण्ड जोड़ा होगा निश्चय ही उनका मंशा राम के प्रति वाल्मीकि जैसी आस्था नहीं रही होगी। चाहे सीता जी का त्याग हो या शम्बूक वध, दोनों ही प्रसंग उत्तर-काण्ड में जोड़ने वालों ने भी शायद क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ही राम कथा को विकृत किया होगा। इसलिए इसे क्रिएटिव लिबर्टी के बजाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉर्शन कहना ठीक होगा क्योंकि इनसे कथा की मूल भावना खण्डित होती है।

नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ पर पूछे गये एक सवाल में लेखक जावेद अख्तर ने कहा, ”राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, राम एक आदर्श हैं, एक नैतिकता हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास सौंदर्यबोध और नैतिकता का प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं तो वे आपके दिल को छूते हैं।”

मेरे ख्याल से, वाल्मीकि काल से लेकर रहती दुनिया तक जितनी भी राम कथाएँ कही जाएँगी उनका मूल्यांकन इसी आधार पर होगा कि राम उनमें हीरो की तरफ उभरते हैं या नहीं! अगर राम नायक की तरह उभरते हैं तो वह रचना राम कथा की आत्मा के करीब है, अगर उससे राम की छवि धूमिल होती है तो वह रचना दूसरे तरह (एंटी) रामायण है।

पिछले कुछ हजार साल में लिखी गयी तमाम एंटी-रामायण के बावजूद राम का नायकत्व बरकरार है। मौखिक से मुद्रित से टीवी से एनिमेशन से सिनेमा से एआई-वीएफएक्स के दौर तक राम नायक के रूप कैरी फारवर्ड होते आ रहे हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है जो इतने लम्बे समय तक अपने नायकत्व की रक्षा कर सका हो। लाक्षणिक रूप से कहें तो राम और रावण का संघर्ष शाश्वत प्रतीत होता है, जो आज भी जारी है।