वैलेंटाइन डे का इंतजार हर साल प्रेमी जोड़े खास उत्साह के साथ करते हैं। 14 फरवरी को इजहार-ए-मोहब्बत का यह दिन जब आता है, तो गुलाब, गिफ्ट और डिनर डेट के साथ एक और चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो हैं रोमांटिक फिल्में। हिंदी सिनेमा ने दशकों से प्यार को अलग-अलग अंदाज में बड़े पर्दे पर उतारा है। ऐसे में अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट आपके काम आ सकती है।

कुछ-कुछ होता है

राहुल, अंजलि और टीना की कहानी यह बताती है कि प्यार और दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा होता है। कॉलेज रोमांस से लेकर इमोशनल क्लाइमैक्स तक, यह फिल्म हर वैलेंटाइन पर एक बार जरूर देखी जाती है।

जब वी मेट

गीत और आदित्य की अनोखी केमिस्ट्री ने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। यह फिल्म बताती है कि जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, तभी सच्चा प्यार आपकी जिंदगी में आता है।

आशिकी 2

यह फिल्म दिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण भी है। ‘तुम ही हो’ जैसे गानों ने इसे वैलेंटाइन प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया है।

वीर-ज़ारा

भारत-पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म बताती है कि सच्चा प्यार किसी सीमा का मोहताज नहीं होता। वीर और ज़ारा की जुदाई और मिलन की कहानी आज भी दिलों को छू जाती है।

