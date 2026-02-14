Valentine Day 2026: आज 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसे प्यार का दिन भी कहा जाता है। बहुत से कपल्स इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं और अपने पार्टनर के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो कुछ घर पर ही एक साथ समय बिताते हैं। प्यार का जिक्र हो और किसी फिल्म का नाम न आए ऐसा कैसा हो सकता है। इस पूरे वैलेंटाइन वीक हमने आपको बॉलीवुड की ऐसी-ऐसी आइकोनिक फिल्मों के बारे में बताया, जिसमें अलग-अलग तरह से रोमांस की परिभाषा दिखाई गई।

किसी ने अपने प्यार के लिए जान दी, तो कई सालों तक इंतजार करता रहा। अब वैलेंटाइन डे पर भी हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें इश्क के साथ-साथ जिद और आखिर में प्यार की जीत दिखाई गई। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की।

‘बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं…’ और इन्हीं छोटी-छोटी बातों से जन्म लेती है एक ऐसी प्रेम कहानी, जो पीढ़ियों की धड़कन बन जाती है। साल 1995 में रिलीज हुई ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय रोमांस की परिभाषा बन गई। इसकी कहानी लंदन में बसे दो भारतीय परिवारों से शुरू होती है। सिमरन (काजोल) एक संस्कारी, सपने देखने वाली लड़की है। उसके पिता बलदेव सिंह (अमरीश पूरी) भारतीय परंपराओं में गहरा विश्वास रखते हैं और अपनी बेटी की शादी पंजाब में अपने दोस्त के बेटे से पंजाब में तय कर चुके होते हैं।

दूसरी ओर है राज मल्होत्रा (शाहरुख खान) अमीर, मस्तमौला, जिंदगी को मजाक में लेने वाला लड़का।सिमरन अपनी सहेलियों के साथ यूरोप ट्रिप पर जाने की इजाजत मांगती है। पहले उसके पिता मना कर देते हैं, लेकिन फिर मां के समझाने पर मान जाते हैं।

यूरोप की ट्रिप और प्यार की शुरुआत

ट्रिप के दौरान सिमरन की मुलाकात राज से होती है। शुरुआत में दोनों में नोक-झोंक और तकरार होती है। फिर एक ट्रेन छूट जाती है और दोनों को साथ सफर करना पड़ता है। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती है। राज की शरारतों के पीछे छिपा सच्चा दिल सिमरन को दिखने लगता है। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है।

जुदाई और एहसास

भारत लौटते ही सिमरन को पता चलता है कि उसकी शादी जल्द ही पंजाब में होने वाली है। वह अपने पिता से राज के बारे में कहने की कोशिश करती है, लेकिन वे सख्ती से मना कर देते हैं, सिमरन टूट जाती है। उधर राज को भी एहसास होता है कि वह सिमरन से सच्चा प्यार करता है। वह अपने पिता से सलाह लेता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर प्यार सच्चा है, तो उसे लड़कर नहीं, दिल जीतकर हासिल करना चाहिए।

इसके बाद राज भी पंजाब पहुंच जाता है, जहां वह सिमरन के मंगेतर के यहां रहता है और धीरे-धीरे सभी का दिल जीत लेता है। लेकिन फिर सभी को राज और सिमरन का सच पता चल जाता है। ऐसे में सिमरन कहती है कि वह राज मुझे यहां से ले चलो, लेकिन राज मना कर देता है कि वह उसे ऐसे चोरी छुपे नहीं, बल्कि सभी इजाजत से लेकर जायेगा। फिर जब सिमरन के पिता को सच्चाई का पता चलता है, तो वह गुस्से में आ जाते हैं और राज को घर से निकाल देते हैं। सिमरन की शादी तय समय पर ही करने का फैसला होता है।

शादी के दिन राज आखिरी बार सिमरन से मिलने आता है। हालात बिगड़ जाते हैं, मारपीट होती है। राज घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी भागने से मना करता है, क्योंकि वह बिना पिता की इजाजत के सिमरन को नहीं ले जाना चाहता। फिर ट्रेन छूटने वाली होती है और राज जा रहा होता है। सिमरन उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ पल के लिए सब थम जाता है और तभी बलदेव सिंह का दिल बदल जाता है। वह सिमरन का हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं: “जा सिमरन जा… जी ले अपनी जिंदगी।” सिमरन दौड़कर ट्रेन पकड़ लेती है। राज उसका हाथ थाम लेता है।

