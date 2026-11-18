इस साल उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने बेस्ट ऑडियो बुक का ग्रैमी अवॉर्ड जीता। यह अवॉर्ड उन्हें नरेशन एंड स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में, ‘मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिस होलिनेस द दलाई लामा’ एल्बम के लिए मिला था। यह तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का ऑडियो प्रोजेक्ट था।

बौद्ध गुरु की आवाज के साथ अमजद और उनके बेटों ने सरोद संगीत पिरोया था। सेनिया बंगश घराने की दो पीढ़ियों का मिलकर किया यह काम देश से लेकर विदेश तक में पसंद किया गया था। अब उस्ताद अमजद अली खान की नई एल्बम ‘चैंट्स ऑफ यूनिटी’ (Chants of Unity) रिलीज हुई है। यह एल्बम खास इसलिए है क्योंकि इससे अमजद की पत्नी शुभलक्ष्मी बरूआह ने डेब्यू किया है।

एक इंटरफेथ कपल के सुरों में एकता का संदेश

अमजद अली खान ने SCREEN को दिए इंटरव्यू में इस एल्बम को लेकर बात की है। वह बताते हैं, ‘यह पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘शुभलक्ष्मी भरतनाट्यम डांसर हैं और वह हमेशा से एक कलाकार रही हैं। वह अपनी पूजा के दौरान मंत्रों और श्लोकों का पाठ किया करती थीं। अमान और अयान बचपन से ही उन्हें यह सब करते हुए सुनते आए हैं। ऐसे में एक दिन दोनों उन्हें बिना बताए एक स्टूडियो ले गए और उनसे इन मंत्रों को रिकॉर्ड करवा लिया।’

शुभलक्ष्मी ने इसपर मुस्कुराते हुए कहा, ‘मेरे लिए यह कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि भविष्य के लिए, अपने पोते-पोतियों के लिए इन्हें रिकॉर्ड करवा लेना अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे इसे इतना औपचारिक रूप दे देंगे। शुरुआत में शायद उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन धीरे-धीरे सभी ने इसमें अपना योगदान देना शुरू कर दिया। खान साहब के सरोद के साथ अयान और अमान ने भी इसमें काफी इनपुट दिया। इस तरह यह पूरे परिवार का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बन गया।’

इस पर अमजद मजाकिया अंदाज में बोले, ‘हम तो उनके संगतकार बन गए।’ फिर उन्होंने आगे कहा, ‘अगर उनका परिवार इतना संस्कारी और समझदार नहीं होता, तो शायद हमारी शादी भी नहीं हो पाती।’

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कैसे हुई शुभलक्ष्मी और अमजद की शादी?

अमजद बताते हैं कि शराब की लत और पहली शादी टूटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह बस अपनी जिंदगी में ठहराव चाहते थे। साल 1975 में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान उन्होंने शुभलक्ष्मी की डांस परफॉरमेंस देखी थी। इसी कार्यक्रम में अमजद को भी परफॉर्म करना था। उन्हें पहली नजर में ही लगा कि शुभलक्ष्मी उनके लिए ईश्वर का भेजा हुआ तोहफा हैं।

उन्होंने बताया, ‘इत्तेफाक से जब मैं पहली बार पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा से मिला, तो वह मेरे मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, ‘वह असम वाली लड़की अच्छी है।’ तो यह मेरी इच्छा भी थी और उनका आदेश भी।’ हालांकि शुभलक्ष्मी के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था।

उन्होंने अपनी साइड की कहानी सुनाते हुए कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि खान साहब से मेरी शादी होगी। मैं उनके संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। मुझे हमेशा से उनके संगीत में सुरों के संतुलन और प्रस्तुति का तरीका बहुत पसंद था। भगवान की कृपा से हमारी शादी को 50 साल पूरे हो चुके हैं। हम दोनों के बीच सबसे बड़ा जुड़ाव संगीत था। हम एक-दूसरे की कला और भावनाओं की कद्र करते थे। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि संगीत के प्रति हमारा प्यार था, जिसने हमें करीब लाया।’

अमजद कहते हैं कि उनके बीच पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ था, बल्कि धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए भावनाएं बढ़ती गईं। उन्होंने कहा, ‘आज मेरी जिंदगी उनके बिना अधूरी है। मेरी और मेरे बेटों की जिंदगी में उनका योगदान बहुत बड़ा है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दें। उन्होंने सिर्फ हमारा घर नहीं संभाला, बल्कि हमारे सभी कुर्ते भी खुद डिजाइन किए हैं। हमें कभी किसी डिजाइनर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम उनके बिना रह ही नहीं सकते।’

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शुभलक्ष्मी के लिए शादी का सफर इतना आसान नहीं था। असम की रहने वाली एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी शुभलक्ष्मी के लिए ग्वालियर के एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में शादी करना अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आया। वह बताती हैं, ‘हम दोनों के परिवारों की संस्कृति में काफी अंतर था। खान साहब पहले भी और आज भी एक अलग तरह के इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है और कई तरह के लोगों से मुलाकात की है। लेकिन मेरी सास और उनके परिवार के लोगों को जिंदगी का इतना अनुभव नहीं था। ऐसे में एक हिंदू बहू को अपनाने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा।’

वह आगे कहती हैं, ‘लेकिन मुझे लगता है कि अपने स्वभाव की वजह से मैंने सबका दिल जीत लिया। उनके बड़े भाई मेरे लिए अपने सगे बड़े भाई जैसे थे। मैं तो उन सभी पर खूब हुक्म चलाती थी। घर में सब मेरी बात सुनते थे। इस मामले में मुझे उनके परिवार ने थोड़ा बिगाड़ भी दिया था।’

अमजद के लिए शुभलक्ष्मी से शादी करना जिंदगी की एक नई शुरुआत जैसा था, क्योंकि वह अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर चुके थे। पहली शादी टूटने और शराब की लत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह सब बहुत मुश्किल था। जो कुछ हुआ, शायद मेरी किस्मत में वही लिखा था। लेकिन जिंदगी में सही साथी मिलना, एक-दूसरे को समझना और साथ निभाना बहुत जरूरी होता है। उनसे मिलने के बाद मैंने फिर से अच्छा काम करना शुरू किया। मेरी जिंदगी में वह अनुशासन लौट आया, जो कहीं खो गया था। मुझे कई मुश्किलों और हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन कहते हैं न कि संगीत में आपको वक्त के हिसाब से खुद को ढालना और इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। उन्होंने भी मेरी जिंदगी में यही किया और वहीं से एक नई शुरुआत हुई।’

शुभलक्ष्मी कहती हैं, ‘खान साहब स्वभाव से बहुत नरम दिल इंसान हैं और मैं बिल्कुल उनके उलट हूं। मैं बहुत साफ-साफ बात करने वाली हूं। मैं उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही। मैंने निजी जिंदगी से लेकर संगीत तक, हर मामले में उनका साथ दिया। इससे उन्हें मानसिक मजबूती मिली और वह कई चीजें बेहतर तरीके से कर पाए।’

किस धर्म को मानते हैं बच्चे?

अमजद और शुभलक्ष्मी के घर 1970 के दशक के आखिर में दो बेटों अमान और अयान का जन्म हुआ था। इसके बाद दोनों के सामने एक सवाल था कि बच्चों की परवरिश किस धर्म के मुताबिक की जाए? क्या वे अपने पिता की तरह इस्लाम को अपनाएं या मां की तरह हिंदू धर्म को मानें?

इसपर शुभलक्ष्मी ने कहा, ‘हमने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि भगवान एक है और हमारे घर का धर्म इंसानियत है। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि हम दो अलग-अलग धार्मिक परंपराओं से आते हैं, लेकिन यह बात बाद में आती है। सबसे पहले उन्हें हर धर्म और सभी बड़ों का सम्मान करना सीखना था।’

अमजद भी उनकी बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, ‘आज तक मैंने किसी राजनीतिक नेता को यह कहते नहीं सुना कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जबकि हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छी सीख जरूर होती है।’

दुनियाभर में बढ़ते तनाव और संघर्ष, चाहे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हो या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग, इन सभी ने खान परिवार को ‘Chants of Unity’ रिलीज करने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए यह पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव बनाए रखने की एक प्रार्थना है।

भारत में भी अमजद और शुभलक्ष्मी का मानना है कि भले ही समय-समय पर तनाव और मुश्किलें आती रहें, लेकिन देश की गंगा-जमुनी तहजीब की धारा कभी नहीं रुकेगी।

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अमजद कहते हैं, ‘हमने इस उम्र में अपने देश में हजारों तरह की धमकियां और मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। दूसरे देशों में सलाम एक हाथ से किया जाता है, लेकिन हमारा देश अकेला ऐसा है जहां हम दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। यही हमारी शांति और विनम्रता की पहचान है। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को देखती है। हम सभी भारतीयों को यह समझना होगा कि हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग-अलग खुशबू वाले कई तरह के फूल हैं। हमारी बस यही दुआ है कि यह गुलदस्ता कभी न बिखरे।’

अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं संगीत की विरासत

शुभलक्ष्मी का मानना है कि जिन लोगों को संगीत से प्यार होता है और जो दूसरों को ध्यान से सुनना जानते हैं, वे बेहतर इंसान बनते हैं। उन्होंने अपने दोनों बेटों और पोते-पोतियों को भी अमजद और उनके पूर्वजों की संगीत विरासत से जोड़ने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, ‘मैंने बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि वे एक ऐसी परंपरा की सातवीं कड़ी हैं, जो पीढ़ियों से बिना टूटे चली आ रही है। हमने कभी उन पर संगीत सीखने का दबाव नहीं बनाया, लेकिन अगर वे इसे आगे बढ़ाते हैं, तो यह पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अयान के जुड़वां बेटे भी अपने दादाजी को फोन करते हैं। कभी-कभी तो देर रात भी रागों और तानों की बारीकियों को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं। 14 साल के बच्चों में संगीत को लेकर इतनी दिलचस्पी देखना वाकई हैरान करने वाला है।’

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अमजद को भरोसा है कि उनकी संगीत विरासत आने वाली कम से कम दो पीढ़ियों तक जरूर कायम रहेगी। हालांकि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि उनके बेटों ने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह कहते हैं, ‘हर शिष्य अपने गुरु की नकल करना चाहता है, लेकिन मैं खुश हूं कि अमान और अयान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरे कई दूसरे शिष्य भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी है। मेरे पोते-पोतियां भी हमारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और रियाज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे माइकल जैक्सन और बीटीएस को भी सुनते हैं। उन्हें फुटबॉल में भी काफी दिलचस्पी है। उन्हीं की वजह से मैंने मेसी और रोनाल्डो के बारे में जाना। इससे पहले मैं उन्हें नहीं जानता था।’

आखिर में अमजद अली खान ने कहा , ‘भगवान न करे, कभी ऐसा वक्त आए जब वे कहें कि उन्हें संगीत नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दिन कभी न आए। हर विरासत भगवान की कृपा से ही आगे बढ़ती है। आखिरकार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।’