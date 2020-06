View this post on Instagram

किसी ने अपने कामेंट्स में मुझ पर कटाक्ष किया है कि में अपने पितामह शक्तिमान के हैंगओवर से बाहर निकलूँ। कि मैं अपनी ना माँगने की आदत से बाहर निकलूँ ताकि मुझे और अच्छे रोल्ज़ मिल सके।मेरा जवाब था माँगना मेरी फ़ितरत में नहीं।उसने कहा माँगने में क्या शर्म। बड़े बड़े ऐक्टर माँगते हैं। उसने चंद बड़े ऐक्टर्ज़ का नाम लिया ये भी काम माँगते है। उस महाशय के माध्यम से आज मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, बात शर्म की नहीं, सोचने के अन्दाज़ की है।मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया।६० फ़िल्मे बिन माँगे की हैं।मैं इतना भी बुरा ऐक्टर नहीं कि मुझे रोल्ज़ ऑफ़र ना हों। समस्या ये है मैं ओवर चूज़ी हूँ।मैं अपने ज़मीर की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ।मैं वही रोल करता हूँ जो मुझे संतुष्टि दे।मैं पैसों के लिए रोल्ज़ नहीं करता।मुझे पता है कि मैं विलेन के लिए हाँ कह दूँ तो निर्माताओं की लाइन लग जाए। पर मेरी अंतरात्मा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। एक घटना बताऊँ तो आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अमरीश जी के चौथे में हम सब शांत बैठे थे। मेरे सेक्रेटेरी ने मुझे धीरे से कहा प्रेस में एक नोट डाल दो कि अमरीशजी का रेप्लेस्मेंट आप हो। मैंने हैरान हो कर कहा अभी चार दिन भी नहीं हुए उनकी डेथ को और आप ऐसी घटिया बात बोल रहे हो। अमरीशजी ग्रेट ऐक्टर थे।मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता।९० प्रतिशत से ज़्यादा उनके रोल्ज़ नेगेटिव थे जो मैं १०० प्रतिशत नहीं कर सकता।मैं इस लिए काम नहीं माँगता क्योंकि देने वाले जब देंगे तो मुझे रोल करना पड़ेगा चाहे वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव।क्योंकि आपने माँगा था। हाथ आपने फैलाया था। मैं करोड़ों कमाने के लिए रोल नहीं करता। मैं दूसरों के लिए नहीं अपने लिए रोल करता हूँ। मैं वो रोल करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। इसलिए शायद अच्छा करता हूँ। मैं अंत में उस महाशय से कहना चाहूँगा कि सच है मैं फ़िल्मों में कम दिखता हूँ। लेकिन जब दिखता हूँ , तो सचमुच दिखता हूँ।