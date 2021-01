अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग (संसद भवन) में हंगामे और हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देख कर हर कोई स्तब्ध है। दुनिया भर में इन तस्वीरों की काफी निंदा हो रही है। इन तस्वीरों पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी कमेंट कर बोले- यदि आप डेमोक्रेट को खो देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है एक संदेश है। इस पोस्ट पर फिल्ममेकर अशोक पंडित कहने लगे-देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं।

फिल्म मेकर ने अपने पोस्ट में कहा- जिन्होंने भारत में लोकतंत्र पर व्याख्यान देते हुए आपातकाल लागू किया। हा हा! मिस्टर तिवारी आपकी पार्टी के नेताओं के हाथ खून से लथपथ हैं। आप कम ही कहें तो बेहतर है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने भी रिएक्ट किया और कहा कि नफरत इंसान को जानवर बना देती है। संजय सिंह के इस पोस्ट पर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी रिएक्ट किया और तंज कसते हुए जवाब दिया।

अमेरिका के हालात पर कमेंट करते हुए संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था- नफ़रत की सोंच आपको इंसान से जानवर बना देती है। ट्रम्प के इन बंदरों ने अमेरिका की संसद में फ़ायरिंग की, देश का झण्डा उखाड़ कर ट्रम्प का झण्डा लगा दिया। हिंदुस्तान को भी नफ़रत फैलाने वाले बंदरों से बचाना होगा। #USCapitol। इस पर अशोक पंडित ने भी संजय सिंह को जवाब दिया।

IF PEACEFUL TRANSFER OF POWER CAN BE INTERRUPTED IN WASHINGTON DC-WHAT IS THE SIGNAL BEING SENT OUT TO OTHER RIGHT WING BIGOTS AROUND THE WORLD!

-MOBOCRACY IS KOSHER IF YOU LOOSE DEMOCRATICALLY.

VERY UNFORTUNATE.

IN WHAT HAPPENED IN USA LIES A MESSAGE https://t.co/PBXwgKpwWW

