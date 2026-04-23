उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद हर तरफ रिजल्ट की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में एक्टर्स की पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी पढ़ लिया जाए। बोर्ड परीक्षा में नंबर ज्यादा लाने वालों को हर तरफ से वाहवाही मिलती है, ऐसे में हमारे फिल्मी सितारे पीछे कैसे रहें।

बॉलीवुड के कई स्टार्स ऐसे हैं जो अब फिल्मों में तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में भी वो नंबर-1 रहे। इनमें उर्वशी रौतेला, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा बारवीं में 90% से ज्यादा लाने वालों में से एक हैं। वहीं शाहरुख खान भी कुछ कम नहीं थे। वो भी 12वीं में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर हासिल किए थे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होते ही हर तरफ रिजल्ट की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे माहौल में क्यों न फिल्मी सितारों की पढ़ाई-लिखाई पर भी एक नजर डाल ली जाए। आमतौर पर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों की खूब सराहना होती है और इस मामले में बॉलीवुड सितारे भी किसी से पीछे नहीं हैं।

फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी नाम रोशन किया है। उर्वशी रौतेला, कृति सेनन और परिणीति चोपड़ा जैसे सितारों ने 12वीं में 90% से ज्यादा अंक हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की थी। वहीं शाहरुख खान भी पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 12वीं में 80% से अधिक अंक हासिल किए थे।

यानी पर्दे पर चमकने वाले ये सितारे असल जिंदगी में भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल रह चुके हैं। आज इस खबर में हम कुछ सितारों के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बॉलीवुड के किंग के बारे में बताते हैं।

शाहरुख खान

सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की, जो पढ़ाई के मामले में भी काफी अव्वल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12वीं क्लास में उन्होंने 80.5% अंक हासिल किए थे। उनकी मार्कशीट की तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है।

कृति सेनन के 12वीं के मार्क्स

अब बात करें कृति सेनन की, तो वह पढ़ाई में भी काफी होशियार रही हैं। उन्होंने 12वीं क्लास में करीब 90% अंक हासिल किए थे। इसके बाद कृति ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और आज वो बॉलीवुड में अपना नाम रोशन कर रही हैं।

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परिणीति चोपड़ा भी रहीं पढ़ाई में अव्वल

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा पढ़ाई के मामले में टॉपर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 12वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स में 97% अंक हासिल किए थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के अंबाला स्थित कॉन्क्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पूरी की। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे पढ़ी-लिखी एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने यूके के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिज़नेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री हासिल की है।

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उर्वशी रौतेला

उर्वशी रौतेला ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंक हासिल किए थे। उनका मकसद 100% हासिल करना था, लेकिन नहीं कर पाईं। स्कूल के बाद उर्वशी ने IIT-JEE (तब AIEEE) की तैयारी भी की थी।

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने बेंगलुरु के आर्मी स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में 89% स्कोर किया था। बता दें कि 15 अप्रैल 2026 मध्यप्रदेश के ग्वालियर की अनुष्का शर्मा नाम की छात्रा ने भी एमपी बोर्ड की 12वीं कॉमर्स परीक्षा में 487/500 अंक (97.4%) हासिल किए थे। तब भी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के 12वीं के रिजल्ट की काफी चर्चा हुई थी।