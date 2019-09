Urmila Matondkar Trolled For Resigned From Congress Party: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उर्मिला ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को ज्वॉइन किया था। लेकिन अब पांच महीने के अंदर ही उर्मिला ने पार्टी से अपना दामन छुड़ा लिया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग उर्मिला के एक ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर जमकर मजे ले रहे हैं।

उर्मिला ने एक ट्वीट में अपने फैन्स को ओनम की बधाई दी है। एक्ट्रेस ने लिखा- आप सभी को ओनम की बधाई। यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। उर्मिला के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- क्या हुआ मैडम आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिमाग सही जगह पर आ गया या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई?

A very #HappyOnam to all of you May this festival bring joy, peace and prosperity in your lives #Onam2019 pic.twitter.com/u5EOCqrTDO

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) September 10, 2019